Estado no garantizó que donativos por sismos llegaran a damnificados

El Estado no garantizó que los donativos destinados a la población damnificada fueran entregados, ya que existieron limitaciones en la normativa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para regular y supervisar los fideicomisos, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Primera Entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.En la revisión del proceso de reconstrucción por las afectaciones provocadas por los sismos de 2017, la ASF señaló que de acuerdo con el Senado de la República, al 5 de diciembre de 2017, se contabilizaron donativos por un total de 3 mil 413.4 millones de pesos en apoyo a las fases de emergencia y reconstrucción . Sin embargo, algunas campañas de recaudación de fondos en apoyo por los sismos no presentaron información, como las que organizaron algunos bancos.Recordó que se constituyeron tres negocios fiduciarios, destacando la formalización del Fideicomiso Fuerza México, instaurado como instrumento de coordinación entre la iniciativa privada y el Gobierno Federal para conjuntar esfuerzos y recaudar fondos destinados al apoyo de las zonas afectadas. La SHCP canalizó los donativos al fideicomiso, el cual se constituyó en Nacional Financiera, institución que forma parte de la banca de desarrollo."Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2018, existieron limitaciones en la normativa que permita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores regular y supervisar a los fidecomisos en los que, al menos, la fiduciaria o el fideicomitente sean entidades públicas y que sus fines atiendan un asunto de interés público, como en el caso del fideicomiso “Fuerza México”, que impidieron conocer el uso y destino de los donativos recaudados para la atención de las afectaciones provocadas por los sismos de 2017, por lo que se reconoce la necesidad de legislar la supervisión y regulación de dichos fideicomisos".Mientras que en materia de tramitación, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recibió 12 mil 916 solicitudes de personas morales interesadas en recibir donativos deducibles del Impuesto Sobre la Renta, de los que resolvió 4 mil 337 autorizaciones, y de ellas, 747 (5.8%) correspondieron a 2017 y 3 mil 590 (27.8%) a 2018. No obstante, no se transparentó las donatarias que recibieron donativos por los sismos de septiembre de 2017 "y debido a que la información del último reporte se encuentra en explotación, se desconoce el monto total de los donativos recibidos para atender las afectaciones de los sismos de septiembre de 2017, así como su uso y destino".No obstante, en el “Cuarto Reporte de Transparencia por Donatarias Sismos de septiembre de 2017”, publicado el 29 de mayo de 2019, se identificó un total de 5,083.0 millones de pesos en donativos, de los cuales el 93.3% correspondió a donaciones en efectivo y el 6.7% restante a apoyos en especie; sin embargo, en el reporte sólo se justificó el uso y destino de 2,460.0 millones de pesos (48.4%) del total."En opinión de la ASF, en 2018, la gestión gubernamental del SAT en los donativos para atender a la población afectada por los sismos de 2017 fue limitada, ya que aunque cumplió con tramitar y disponer de un padrón total de 18,392 instituciones de asistencia o de beneficencia que estaban habilitadas para recibir donativos a 2018, sólo justificó el uso y destino de 2,459.9 millones de pesos (48.4%) de los 5,083.0 millones de pesos que reportaron las donatarias en su cuarto informe de transparencia", indicó.