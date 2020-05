Estados a favor de que regreso a clases sea hasta el próximo ciclo escolar

Escuchar Nota

“La decisión nos va a reducir el impacto en la movilidad en un 36 por ciento. Habrá esa cantidad de personas menos moviéndose en el estado y esta disminución nos permitirá aplicar las medidas de reactivación económica”, explicó en conferencia.

“Se hará una reunión en cada escuela de forma virtual o presencial con todas las medidas para que se defina el último trimestre de evaluación. Ya se han evaluado dos terceras partes, el 66 por ciento del curso, de todos los alumnos de educación básica”, detalló.

“No siempre son los que no tienen internet. Los conocimientos se evaluarán y en el siguiente ciclo escolar podremos dedicar hasta tres semanas para una regularización”, informó.

“Quien esté pensando que las clases van a seguir siendo igual después de la emergencia, estará en el error, el sistema educativo tiene que evolucionar”, subrayó.

En estos momentos regresar a clases presenciales sería un serio riesgo de salud pública. Así de claro. Escucha #EnVivo qué sigue para la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes: https://t.co/GgumGb3GR6 — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) May 11, 2020

“En el caso de las clases yo no estoy de acuerdo en el regreso a clases, nosotros creemos, así nos los indican nuestros propios estudios, que si vamos a tratar de reactivar la economía las clases deben terminar en línea”, afirmó



“Tendremos formas de recuperar la parte del semestre o también tendremos la oportunidad de mejorar en aquellos lugares donde la educación a distancia fue imposible”, agregó.

#Coahuila: El Gobernador @mrikelme afirmó que en su opinión, se deberían concluir las clases pendientes en líneahttps://t.co/JtX7glorQt — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) May 12, 2020

“No expondremos a un regreso a clases riesgoso e innecesario a las niñas y niños, y a sus familias, entre ellos, lo más querido que son sus abuelos. Vamos a evaluar con mucho cuidado, con todo el tiempo que sea necesario en los próximos días”, dijo.

Por eso lo primero que quiero que sepan es que no expondremos a las niñas y niños o a sus familias a un regreso a clases forzado. Evaluaremos bien estos días lo que mejor convenga y les daré a conocer con oportunidad la disposición basada en la autoridad estatal en salud. pic.twitter.com/8DsFO9D8Jm — Silvano Aureoles (@Silvano_A) May 11, 2020

Les comunico que atendiendo la recomendación del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, el Ciclo Escolar 2019- 2020 concluirá a través de clases virtuales o en línea, incluidas las Universidades Públicas y Privadas. @TamaulipasSalud@EDUCATAM. — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) May 11, 2020

“Trabajamos en alternativas para concluirlo. La suspensión de actividades abarca educación básica y media superior. La superior queda pendiente de determinarse de acuerdo al desarrollo de la pandemia”, señaló en su cuenta de Twitter.

El ciclo escolar en #BCS no se cancela. No se perderá el año escolar. Trabajamos en alternativas para concluirlo.



La suspensión de actividades abarca educación básica y media superior.



La superior queda pendiente de determinarse de acuerdo al desarrollo de la pandemia. — cmendozadavis (@cmendozadavis) May 12, 2020

Corte de contagios de #COVID19 en Guerrero al lunes 11 de mayo de 2020. pic.twitter.com/GLaBTB5HGl — HectorAstudillo (@HectorAstudillo) May 11, 2020

Luego de que el Gobierno federal ha fijado la fecha del próximopara un, varios estados del país se han pronunciadoprogramado para iniciar en agosto si las condiciones sanitarias por el Covid-19 lo permiten.Lasterminarán el ciclo escolar actual a distancia y, indicó el gobierno de Jalisco.Con esta medida, aseguran, se estima que se mantendrá a 2.4 millones de personas en casa.El gobernadoradelantó que la Alianza Centro-Bajío-Occidente integrada por, mantiene la postura de no volver a las aulas debido a la emergencia sanitaria y lo comunicarán esta tarde a la Federación., secretario de Educación estatal, informó que el fin de ciclo escolar concluirá con la distribución de actividades acordado por cada una de lasy elLos alumnos de sexto de primaria y tercero de secundaria serán prioritarios para que realicen los trámites a su siguiente etapa escolar.El 29 de junio se publicará el dictamen de asignación de alumnos que fueron preinscritos en febrero y el 1 de julio se emiten calificaciones.Flores Miramontes adelantó que losa principios del siguiente ciclo escolar con un programa especial de actividades.Flores Miramontes señaló que la experiencia de realizar las clases a distancia obligará a cambiar el método de educación en México y en el mundo tras la pandemia y valorar los conocimientos adquiridos fuera de los programas educativos.La dependencia adelantó que se encuentra lista para realizar un regreso escalonado, conEl gobernador de Coahuila,, dijo estar en desacuerdo en que los estudiantes regresen a clases presenciales para terminar el ciclo escolar.El mandatario coahuilense argumentó estar en contra debido a la reanudación de la actividad comercial que está programada para esta misma semana en el estado, por lo queNo obstante, actualmente, de acuerdo con el Secretario de Educación estatal, Higinio González.El gobierno de Michoacán aseveró ayer queante la pandemia por Covid-19.En un mensaje transmitido en la televisión local, el mandatario estatal, Silvano Aureoles, puntualizó que no pondrán en riesgo la salud de los infantes y jóvenes en las próximas semanas donde, afirmó, se esperan más contagios.Afirmó que al momento el estado tiene 598 contagios de coronavirus y 70 muertes por la enfermedad.Se dijo “preocupado” porque en municipios como Zamora “han empezado a relajar las medidas y a abrir comercios y gimnasios·“Es alarmante que no dimensionen el peligro en el que ponen a las personas, tanto del municipio como de la región y el estado”.El gobernadorinformó el lunes que atendiendo la recomendación del Comité Estatal para la Seguridad en Salud,de Tamaulipas.En redes sociales, el gobernador de Tamaulipas detalló que el ciclo escolar 2020-2021 debe iniciar en agosto de manera presencial, pero “solo si las condiciones epidemiológicas del Covid-19 lo permiten”.El gobernador de Baja California Sur,, afirmó que el ciclo escolar no se cancela ni se perderá el año escolar en la entidad, pues trabajan en alternativas para concluirlo.El gobernador de Guerrero,, indicó que aunque que el regreso a clases está programado en todo el país para el primero de junio, es algo que su estado debe valorar.Astudillo Flores llamó a la población a, pues hay en estudio 322 personas contagiadas.Los casos positivos de Covid-19 siguen a la alza en Guerrero donde el número llegó a 532 y las defunciones sumaron a 69, informó el gobierno del estado.El director del, reconoció que aún no se tiene una fecha establecida para el regreso a clases, toda vez que es un término que dictarán las autoridades federales., titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), aseguró que el ciclo escolar 2019-2020 está a salvo, ya que previo a la pandemia de Covid-19 hubo avances importantes en las aulas.En este sentido, señaló que laabrirá las escuelas cuando ely el presidentegiren la instrucción, que será cuando la epidemia haya pasado y se esté en condiciones de salir a los espacios públicos.