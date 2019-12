Estados deben cumplir y no sólo responsabilizar al gobierno: Segob

Ciudad de México.- La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó que en el combate a la violencia en el país, los estados y municipios tienen que cumplir el mandato constitucional y no sólo lamentar o responsabilizar al gobierno federal.



En sintonía con lo expresado esta mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria recordó que por ley los tres órdenes de gobierno deben trabajar de manera coordinada en mejorar los índices de seguridad para los mexicanos.



"Nos señalan al gobierno federal por la inseguridad, ok, pero que hacen los gobernadores o cada gobernador de las entidades federativas, pero no son los gobernadores, qué hacen los presidentes municipales y el municipio teniendo un modelo de policía que deberíamos mejorar”, dijo.



Resaltó el caso de algunos mandatarios locales que si hacen el trabajo para disminuir la delincuencia, tal es el caso del de Coahuila, Miguel Riquelme quien este fin de semana atendió de manera directa un nuevo hecho de violencia que dejó como saldo 22 muertos, la mayoría de ellos identificados con el Cartel del Noreste, durante el enfrentamiento en Villa Unión y del que se enteró justo al final de ofrecer su informe en el congreso., reveló la secretaria quien acudió en la representación presidencial.



"En ese momento el señor gobernador se trasladó, no se quedó a festejar su informe, ni a la comida de su informe, en ese momento se trasladó porque es una gente responsable y yo creo que fue un éxito porque todas las fuerzas se coordinaron: el Ejército la Guardia Nacional, la Fuerza Civil, la Marina, todo se coordinó en el evento de la emboscada”, subrayó.



La secretaria fue entrevistada esta mañana luego de reunirse con líderes parlamentarios de los 32 congresos estatales donde dialogaron sobre la necesidad de armonizar diversas leyes como es el caso de la Ley de Amnistía, aunque primero, sugirió, esperar a que sea aprobada en el Congreso federal para discutirse en los locales.



Con información de Excelsior