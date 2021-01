Estados Unidos ordena uso obligatorio de cubrebocas en transporte público

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Estados Unidos emitieron una orden general que exige el uso de cubrebocas en casi todas las formas de transporte público el lunes, ya que el país continúa reportando miles de muertes diarias por COVID-19.



La orden, que entra en vigor a las 11:59 p.m. EST del lunes (0459 GMT del martes), requiere que todos los viajeros usen cubrebocas en aviones, barcos, trenes, metros, autobuses, taxis y viajes compartidos y en centros de transporte como aeropuertos, terminales de autobús o ferry, tren y metro. estaciones y puertos marítimos.



Medidas de inmediato contra el COVID-19



El 21 de enero, el presidente Joe Biden ordenó a las agencias gubernamentales que “tomen medidas de inmediato” para exigir máscaras en los aeropuertos y en los aviones comerciales, trenes y embarcaciones marítimas públicas, incluidos los transbordadores, los servicios de autobuses interurbanos y todo el transporte público.



Bajo Donald Trump, quien fue presidente hasta el 20 de enero, se bloqueó un impulso de los CDC para exigir máscaras en tránsito y, en cambio, la agencia solo emitió fuertes recomendaciones para el uso de máscaras. Trump también rechazó los esfuerzos del Congreso para exigir el uso de cubrebocas.



“Requerir máscaras en nuestros sistemas de transporte protegerá a los estadounidenses y brindará la confianza de que podemos viajar de nuevo de manera segura incluso durante esta pandemia”, dijo la orden de 11 páginas firmada por Marty Cetron, director de la División de Migración Global y Cuarentena de los CDC.



Si bien las aerolíneas y la mayoría de los modos de tránsito ya requieren máscaras, la orden de los CDC hará que no usar una máscara sea una violación de la ley federal que podría facilitar su cumplimiento por parte de los auxiliares de vuelo y otras personas.



Uso de cubrebocas en aerolíneas



Un grupo de aerolíneas estadounidenses le dijo a Biden este mes que las aerolíneas habían tenido que prohibir a “miles de pasajeros” vuelos futuros por no cumplir con las políticas de cubrebocas de las aerolíneas.



El CDC dijo que las personas que violen la orden podrían enfrentar sanciones penales, pero sugirió que las sanciones civiles serían más probables si fuera necesario. La orden será ejecutada por la Administración de Seguridad en el Transporte y las agencias federales, estatales y locales.



La orden dice que los pasajeros deben usar una máscara en tránsito, excepto por períodos breves, como para comer, beber o tomar medicamentos. Los cubrebocas pueden ser fabricadas o caseras.



Las únicas excepciones son para viajeros menores de dos años y para aquellos con ciertas condiciones médicas. Las personas que viajan en automóviles privados y los conductores de camiones comerciales que viajan solos no tienen que usar máscaras.



Las aerolíneas estadounidenses expresaron su preocupación esta semana por las solicitudes de los pasajeros de optar por no usar cubrebocas por motivos de salud.



Con información de Noticieros Televisa.