Estados Unidos puede llegar a 100 mil casos al día, alertan

Washington.- Anthony Fauci, uno de los principales integrantes del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, advirtió ayer al Congreso que Estados Unidos puede llegar a los 100 mil casos diarios si no se toman medidas.



“Vamos en la dirección equivocada”, dijo Fauci ante un panel del Senado, en el que el experto en enfermedades infecciosas y asesor del presidente, Donald Trump, exhortó a los estadounidenses a usar tapaboca y evitar las multitudes tras el surgimiento de nuevos brotes. “Claramente, no tenemos el control total en este momento. No me sorprendería si sube a 100 mil casos diarios si esto no cambia”.



Alzas alarmantes de los casos en Texas y Florida están llevando el total nacional diario de nuevos contagios a más de 40 mil.



Las advertencias de Fauci se producen antes del fin de semana del día festivo del 4 de julio, Día de la Independencia de EU, y en el que tradicionalmente los estadounidenses aprovechan para ir a la playa y se reúnen.



En las últimas semanas, el foco de la pandemia ha pasado del este a los estados del sur y el oeste. Según la base de datos de The New York Times, en las últimas dos semanas el número de casos ha crecido 80%, especialmente en el sur y el oeste, donde algunas ciudades como Houston (Texas) están registrando récords diarios y los hospitales están cerca del colapso. Al menos 16 de los 50 estados han tenido que dar marcha atrás en sus planes de reapertura por completo o al menos en los condados con más contagios.



La oposición demócrata, incluido el probable contendiente de Trump, Joe Biden, ha acusado al presidente de falta de liderazgo en la mitigación de la pandemia. Biden anunció que no realizará actos públicos de campaña debido a la actual pandemia del coronavirus.