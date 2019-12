Estados Unidos quiere ser temido (también en la red)

Estados Unidos.- Cuando el general Paul Nakasone se hizo cargo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) en 2018 reconoció que sus “rivales” no temían a Estados Unidos en el campo de batalla cibernético. Por eso, su intención era cambiar la situación, hasta revertirla, lo antes posible. Para entonces, el organismo ya había identificado las cuatro principales amenazas a escala internacional: China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Estas no son las únicas que tienen en cuenta en su centro de operaciones, pero sí son las mayores.



La nueva dirección de ciberseguridad fue lanzada en octubre de 2019, con Anne Neuberger al frente. Su programa es claro: la tecnología cambia sin pausa, y las amenazas a la seguridad lo hacen con ella. Por lo tanto, para ser efectivos, es imprescindible aunar agilidad y capacidad de adaptación. En el pasado, Neuberger ayudó a establecer el comando cibernético que colabora con la NSA en sus actuaciones en el extranjero. No en vano forma parte del grupo de trabajo creado a raíz de la interferencia electoral de Rusia.







Por voluntad de Paul Nakasone, el órgano que tutela Neuberger dispone de la gama más completa de herramientas, ofensivas y defensivas, de la agencia. Según manifiestan ambos, no se limitan a esperar los incidentes, sino que rastrean incesantemente el espacio virtual para entender lo que sucede en cada instante y degradar el potencial de sus enemigos. Se considera que la NSA, instituida tras la Segunda guerra mundial, tiene la mayor concentración de supercomputadoras del mundo, manejadas por informáticos, matemáticos y lingüistas.



Los civiles representan aproximadamente el 60% de personal; los militares, el 40% restante. Aunque no es tan hermética como en sus orígenes, continúa funcionando en la penumbra, cuenta James Bamford, autor de best-sellers sobre la guerra, el espionaje y la propia NSA tan ilustrativos como The puzzle palace (1982), Body of secrets (2001), A pretext for war (2004) y The shadow factory (2008).







Escándalos como el derivado de las revelaciones de Edward Snowden, que en 2013 filtró a la prensa documentos clasificados como alto secreto sobre varios proyectos de vigilancia masiva, han desatado una poderosa reacción contra la agencia, lo que ha forzado a sus responsables a una tibia apertura. Hoy, la NSA está asociada a más de 200 universidades, donde financia programas académicos y de investigación… e intenta captar talento.



Nakasone y su equipo saben que no pueden pagarle a su plantilla lo mismo que Google, Facebook o Amazon, sin embargo, apelan al sentimiento patriótico de muchos jóvenes que se interesan por su labor. La NSA se resiste a divulgar cuánta gente tiene en nómina, aunque se calcula que la cifra ronda los 40.000. Sólo en 2019, ha sumado 2.000 incorporaciones. Tampoco es fácil conocer de qué fondos se nutre. El presupuesto de inteligencia de Estados Unidos es de unos 60.000 millones de euros anuales.



Escándalos como el derivado de las revelaciones de Edward Snowden, que en 2013 filtró a la prensa documentos clasificados como alto secreto sobre varios proyectos de vigilancia masiva, han desatado una poderosa reacción contra la agencia, lo que ha forzado a sus responsables a una tibia apertura. Hoy, la NSA está asociada a más de 200 universidades, donde financia programas académicos y de investigación… e intenta captar talento.



Nakasone y su equipo saben que no pueden pagarle a su plantilla lo mismo que Google, Facebook o Amazon, sin embargo, apelan al sentimiento patriótico de muchos jóvenes que se interesan por su labor. La NSA se resiste a divulgar cuánta gente tiene en nómina, aunque se calcula que la cifra ronda los 40.000. Sólo en 2019, ha sumado 2.000 incorporaciones. Tampoco es fácil conocer de qué fondos se nutre. El presupuesto de inteligencia de Estados Unidos es de unos 60.000 millones de euros anuales.



Fuente La Vanguardia