Estadunidenses confunden azúcar de Pulparindos con moho

Gringos enojados porque pidieron pulparindos y les llegaron con “moho”. Bless them! pic.twitter.com/ZFTMLsfM5e — casiEvaB (@pecosab) 17 de marzo de 2019

Jajajajjaja no mames

Ya sabemos que no le saben...pero pues pregunten no hay pedo! Habemos muchos mexicanos por todos lados y les podemos orientar https://t.co/Xft1eVvIaE — Stephanie (@plaidshirtzz) 16 de marzo de 2019

Estadunidenses que han comprado Pulparindos en Amazon han acusado que el producto les ha llegado con moho, por lo que han dejado calificaciones y comentarios negativos en la tienda en línea, sin embargo, no se trata de hongos ni que el dulce esté caducado, sino que sólo se trata del azúcar glass.​“¡Recibí el artículo y el dulce tiene moho! Le daría cero estrellas, pero no puedo”, escribió una usuaria indignada.“Esperaba que mi orden no estuviera afectada como muchas otras con hongo blanco pero me equivoqué”, escribió otro comprador.“Asqueado! Ojalá pudiera dar cero estrellas. Aunque la caja aún no estaba pasada, cuando la abrí cada uno de los dulces tenía una capa extraña en ellos. Parece que todo estaba echado a perder. Estoy tan decepcionado”, se quejó otro cliente insatisfecho.Incluso en la sección de comentarios más comunes del producto están las categorías "polvo blanco", "viejo y añejo", así como "moho" y "hongos".La confusión de los estadunidenses generó burlas de usuarios de Twitter, que incluso señalaron que los norteamericanos "no merecen comer dulces mexicanos".