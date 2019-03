Estafa a escuela enviado de Icifed

El dinero destinado a lo que sería un toldo en la escuela Miguel Hidalgo, ubicada en la colonia Guayulera, se esfumó junto con el ingeniero encargado del proyecto, pese a que fue enviado por el Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa, Icifed, denunciaron padres de familia, hartos de seguir pagando cooperaciones para eventos internos sin resultado alguno.“Siguen sin darnos respuesta, ni la directora sabe por qué el encargado no se ha presentado. Primero dijeron que ese tipo de estructuras ya no podían construirse, pero no devolvieron el dinero, nos piden más para eventos, pero no vemos resultados o mejoras en la escuela”, comentaron padres de familia.“La mesa directiva tampoco da respuesta, nos piden de 30 a 50 pesos más lo recaudado en los mismos eventos como para pedirnos todavía más”, agregaron los padres, quienes también expresaron su molestia ante el silencio de las autoridades al respecto.Por su parte, la directora de la institución, Verónica Puebla, atribuyó la falta de solvencia a las autoridades de Secretaría de Educación, pues aseguró que el caso fue turnado al departamento jurídico. Señaló que desde enero la persona encargada de llevar el proyecto, Cristina Sánchez, no se ha presentado, mismo tiempo en el que dieron conocimiento a las autoridades educativas del estado.Mientras que Enrique Flores, encargado del área, señaló que se encuentran revisando los expedientes desde hace apenas un par de semanas.