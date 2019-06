Estafan a alumnos de la Narváez

Sin viaje de graduación a Cancún es como se quedaron 39 bachilleres de la Mariano Narváez, tras ser estafados por una empresa de viajes localizada en la ciudad de Monterrey, la cual los despojó de más de 300 mil pesos.“Cada año la escuela organiza un viaje de estudios para los muchachos que están próximos a graduarse, este es el tercer viaje que se realiza desde que yo estoy en la dirección y, bueno, en esta ocasión ha sido con la misma agencia; los dos viajes anteriores no hubo problema y nos fue bien, nunca había pasado nada”, aseveró el director del plantel, Juan Manuel Morales Santoyo.El supuesto viaje partiría este sábado de la terminal C del aeropuerto del vecino estado, un día antes les habían confirmado formalmente los vuelos que docentes y estudiantes debían de tomar a partir de las 6 de la mañana, sin embargo, al momento de querer abordar el avión, se percataron de que el vuelo tenía otro destino.“Yo me adelanté para decirle a la señorita que éramos un grupo numeroso y de qué manera íbamos a documentar, entonces cuando le doy el número de reservación, me dice que no existe, que es un vuelo a Ciudad Juárez, y del 16 de mayo, después hablamos al hotel para revisar la reservación y la persona me dice que no hay ninguna reservación, de ahí confirmamos que sí era un fraude”, agregóAl percatarse de que fueron víctimas de una estafa, el director de la institución decidió tomar cartas en el asunto, pero apenas el grupo arribó a Saltillo, los reclamos de padres y madres de familia no se hicieron esperar, pues cada uno invirtió más de 8 mil pesos, los cuales recaudaron con esfuerzos para brindar un buen regalo a sus hijos por concluir los estudios de preparatoria.