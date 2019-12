Estafan a migrantes con visas apócrifas

"(Las autoridades) han dejado la puerta abierta, un portón completo para la venta, porque así es, tenemos el nombre de un pseudo abogado que entra y sale de la Comar que les está vendiendo en 25 mil pesos, o entre 15 o 20 mil pesos, según el cliente, los famosos traslados de Comar", denuncia.

La venta deen el país es un delito que crece en esta frontera.Presuntos abogados y gestores que operan, de manera clandestina, afuera de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y del Instituto Nacional de Migración (INM). Sin embargo, los documentos ofertados son falsos.Martha, originaria de El Salvador, pagó a una gestora que contactó afuera de latres mil dólares por dos tarjetas de visa humanitaria, una para ella y otra para su esposo.Con los plásticos, la pareja intentó viajar a la ciudad de, pero apenas habían avanzado unos 30 kilómetros en autobús desde la frontera cuando fueron asegurados en la garita de migración en el Municipio de Huehuetán.En la revisión, los centroamericanos exhibieron sus visas humanitarias, pero el agente delque hizo la inspección les dijo que eran falsas, por lo que fueron llevados a la Estación Migratoria Siglo 21.Una fuente del INM reconoció, sin dar cifras, que han aumentado los aseguramientos de migrantes que buscan llegar a la frontera norte portando documentos falsos.Los gestores, refirió,, cuando no es así. Ese oficio sólo indica que el migrante ha comenzado el proceso de solicitud y lo obliga a no moverse de la ciudad, ya que deberán acudir a citas posteriores.Luis García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana AC, acusó queabre las puertas a los seudo abogados y gestores para que engañen a los migrantes.Además, indica, la desesperación de los indocumentados por regularizar su situación, ya sea para encontrar un empleo formal o seguir su camino hacia el norte, los hace caer en las manos de los estafadores.Lo peor de todo, reprocha, es que estoPara Villagrán, no sería raro que haya colusión por parte de funcionarios tanto del INM como de la Comar.Según el Centro de Dignificación Humana AC, de septiembre a noviembre pasado, documentaron 100 casos de migrantes asegurados en Chiapas que viajaban en autobuses y que llevaban documentos falsos.