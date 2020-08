Estafan a saltillenses con falsos sacramentos

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La comunidad está siendo engañada por la necesidad de la gente de recibir sacramentos como el Bautismo o Matrimonio, ofreciendo apartar fechas aportando hasta 900 pesos. Diversas parroquias de la ciudad están alertando para no dejarse embaucar.



“Tengan cuidado con esto. Pues han estado promoviendo la celebración de algunos sacramentos a nombre de algunas parroquias”, publicó en sus redes sociales la parroquia de Atocha, en Lomas de Lourdes, y subió la captura de pantalla de uno de estos intentos de fraude.



La captura de pantalla refiere a un grupo de WhatsApp que se hace pasar por el de la parroquia del Ojo de Agua, al que una persona les pregunta si ya están realizando bautizos en esa parroquia, la respuesta fue que sí estaban bautizando, pero que estaban por cerrar agenda a las 14:30 horas. Por lo que los solicitantes les piden más informes.







“Todo el trámite es por este medio, por la pandemia. Solo en la iglesia el día del evento. Se cobra 900 pesos. Ocupas actas de nacimiento y credenciales, todo en foto”, le responden.



La parroquia de Atocha indica sobre lo contenido en la conversación que “esto es falso, pues aún no tenemos permitido celebrar presencialmente ningún sacramento. Tengan cuidado, pues se están aprovechando de la situación para defraudar a las familias. No caigan en el engaño”.