Estalla conflicto interno; Morena impugnará sus propios candidatos

Saltillo, Coah.- “Se registraron 126 candidatos, pero hay un buen número de gente que tenían más méritos y cumplían los requisitos fundamentales del estatuto, como es la trayectoria y la lucha por las causas sociales, con atributos ético-políticos, con antigüedad”, advirtió el secretario general de Morena en Coahuila, José Guadalupe Céspedes Casas.



Los aspirantes morenistas fueron designados por parte del dirigente del Comité Ejecutivo Nacional, Alfonso Ramírez Cuellar, y la delegada Hortensia Sánchez Galván, acusó.



Opinó que la designación de candidatos no fue transparente, y está “cargada a grupos de interés”.

Las impugnaciones se deberán presentar a más tardar este miércoles.



Acusó a las hermanas Hortensia y Miroslava Sánchez, esta última presidenta de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, de ofrecer puestos en dependencias federales, como el ISSSTE, a los aspirantes que no consiguieron nominación, a modo de compensación para acallar protestas.



“Eso no tiene nada qué ver con los valores de la izquierda; ser de izquierda no significa imponer candidatos, manipular o mentir. Hace mucho daño a la imagen del partido, no se basan en los principios éticos de Morena”, expuso.



“Hay nepotismo, hay todo eso por este grupo de interés sin escrúpulos que ha estado dañando la imagen del partido y no debemos quedarnos callados, sería hacernos cómplices; la lucha se tiene que hacer al interior para hacer la normalización de la vida institucional del partido”, consideró.



Explicó que los candidatos registrados podrían empezar su campaña, pero si procede la impugnación tendrá que reponerse el procedimiento, aunque hayan impreso las boletas.



“La lucha tiene que darse por la vía jurídica y la vía política, dando a conocer lo que pasa, pues si Morena continúa con los grupos que tienen secuestrado al partido, no lo van a dejar desarrollar y hay riesgos de que se convierta en otro PRD, y es lo que no queremos”.



El Instituto Electoral de Coahuila dijo que los partidos políticos tienen hasta el 5 de septiembre para cambiar candidatos y que la modificación se refleje en las boletas del 18 de octubre.



Por esta razón, si las impugnaciones de Morena proceden y hay cambio de candidatos después de esa fecha, en las boletas no aparecerían los nombres de los nuevos candidatos.



Céspedes no descartó que ante el conflicto interno, los tribunales electorales declaren desierto el registro en algunos distritos, con lo cual su partido llegaría a la contienda sin candidatos.