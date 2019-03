Estalla indignación por abusos de gasera

Usuarios de Gas Natural, ahora Naturgy, demostraron su inconformidad ante un incremento de hasta 300% en las tarifas de consumo, además del cierre de las sucursales de pago que los dejó sin poder pedir una aclaración sobre los cobros que consideran excesivos y los métodos de pago.Emilio Solís, colono del fraccionamiento La Magueyada, recibió un cargo en su recibo de 2 mil 400 pesos cuando regularmente pagaba entre 400 o 500 pesos al mes. Ante esto acudió a las oficinas Naturgy, antes Gas Natural Fenosa, pero encontró las oficinas cerradas.“Desde el viernes están cerradas las sucursales para pagar, se llevaron los cajeros, no hay sistema de cómputo, nadie te da información, desmantelaron todo, hay mucha gente que se ha estado quejando”.Las sucursales ubicadas en plazas comerciales se encuentran cerradas desde el viernes, en las puertas colocaron un aviso donde se menciona que dichas sucursales dejarán de operar, sin embargo, la empresa no emitió comunicado a través de los medios para avisar a sus clientes sobre el cierre.Tanto la sucursal ubicada en una plaza al sur de la ciudad, sobre el periférico Luis Echeverría y el bulevar Urdiñola, como la ubicada sobre el bulevar Francisco Coss, se encontraban cerradas, desmanteladas, solo había algún mobiliario, incluso quitaron los cajeros automáticos.Como alternativa la empresa Naturgy ofreció a sus clientes acudir a las tiendas de autoservicios, las tiendas de conveniencia o sucursales bancarias para realizar el pago, pero con ello no tenían alternativa para reclamar el cobro excesivo del servicio, además en estos lugares no aceptan recibos vencidos.“Ahí dice que te van a aceptar la factura vencida en esos establecimientos, pero ninguno las está aceptando, me comuniqué al teléfono que viene ahí de la ciudad de México de Naturgy, me dijeron que todos los establecimientos los están aceptando y que todos los centros de pago estaban trabajando normal pero no es cierto”.Durante la mañana de ayer varias personas que acudieron a las oficinas se organizaron para acudir al Congreso del Estado en busca de la ayuda de los legisladores, donde se les comunicó que ya se había formado una comisión para atender esta queja ciudadana.Además varios usuarios acudieron a las instalaciones de la Delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor, donde interpusieron una queja por el incremento en las tarifas.Personal de la instancia federal señaló que la empresa Naturgy figura como la instancia que más quejas acumula. Tan solo en lo que va del año han recibido más de 40 quejas por parte de los usuarios del servicio de Gas Natural, mismas que generalmente derivan en un acuerdo a favor del consumidor.