Estalla toma clandestina en ducto de Pemex en Hidalgo

Nopala de Villagrán, Hgo.- Dos fugas de combustible, una en Hidalgo y otra el Estado de México, producidas presuntamente por huachicoleros provocaron la movilización de equipos de emergencia en las últimas horas. En ambos se reporta saldo blanco.



En un paraje desolado cercano a la localidad de Loma del Toro, en un tramo del poliducto Tula-Salamanca, en Hidalgo, una toma clandestina perforada presuntamente por huachicoleros en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) se incendió y estalló la madrugada de este martes.



Aunque en los reportes que recibió la Policía Municipal de Nopala se aseguraba que había personas calcinadas, los uniformados sólo hallaron dos camionetas dañadas —usadas aparentemente para transportar el combustible— en las cuales había bidones carbonizados con capacidad de mil litros cada uno.



Agentes de la Policía municipal, junto con elementos de Protección Civil, el Ejército mexicano y de Seguridad Física de Pemex, llegaron al lugar para controlar el fuego, cuyas llamas alcanzaron los ocho metros de alto.



Esta es la tercera fuga de gasolina en tomas de Pemex en Hidalgo en menos de una semana. El 4 y 7 de noviembre hubo sendas fugas del energético en ductos de esa empresa en los municipios Tlahuelilpan y Tepeji del Río. En ambos casos no se registraron incendios ni heridos o muertos.



Fuga de gas LP en el Estado de México



En tanto, las autoridades de Protección Civil atendieron una fuga de gas LP en una toma clandestina en un ducto de Pemex, ubicado en el interior de un predio particular de la comunidad de San Miguel Totolcingo, en el municipio Acolman.



Marco Antonio González, coordinador de Protección Civil municipal, explicó que fueron alertados de que en un predio ubicado en avenida Ferrocarril, entre la Calle 3 y Calle 5, en dicha comunidad, había un fuerte olor a gas.



Señaló que al acudir al lugar se percataron de que en el interior del predio había una fuga provocada por una toma clandestina en un gasoducto de Pemex, lugar donde también había tres pipas cuya razón social era Gas y Servicio S.A de C.V.



Destacó que de inmediato fue acordonado el lugar y los elementos de protección civil y bomberos iniciaron los trabajos para controlar la fuga. Personal de Pemex cerró las válvulas del ducto para concretar la acción.



El inmueble quedó resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Guardia Nacional.



Personal de Pemex comenzó el retiro de la toma clandestina. El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, región Texcoco, inició las investigaciones correspondientes.



Después de varias horas de labor, la fuga quedó controlada y no se reportaron personas detenidas.