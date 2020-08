Estamos en plena pandemia: AMLO termina acto por congregación en Tamaulipas

Escuchar Nota

Estamos EN VIVO desde Tamaulipas con el Presidente @lopezobrador_ en la inauguración de la nueva Unidad de Medicina FamilIar No. 7 en Reynosa.



Seguimos ampliando y fortaleciendo la medicina preventiva y el primer nivel de atención en @Tu_IMSS https://t.co/70ie8pVl8W — Zoé Robledo (@zoerobledo) August 27, 2020

para encabezar el programa de mejoramiento urbano que se implementa en esa entidad, sin embargo,, por lo quey debemos cuidarnos todos, de modo que no voy a tardar mucho porque quiero que guarden sana distancia y que se vayan retirando, se lo digo c, dijo el mandatario a las personas que se aglomeraron en la plaza de Matamoros.muchos deseos de participar, pero tenemos todo el tiempo por delante y“para la gente humilde, para la gente pobre”, que tuvieron una inversión de 482 millones de pesos.Dicho esto, el presidente López Obrador insistió en que los mexicanos se tienen que "seguir cuidando" y concluyó el acto.“Ya me voy, pero regresaré pronto, quiero estar allá con ustedes, abrazarles, tomarme fotos, porque les quiero de verdad, le tengo un profundo amor al pueblo de México, pero no podemos hacerlo todavía, no podemos estar juntos,