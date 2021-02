‘Estamos representando a todo México’: presidente de Tigres

Escuchar Nota

“Es un Mundial de Clubes donde viene los representantes de cada una de las Confederaciones, en los casos más cercanos pues el Palmeiras de la Conmebol y un equipo mexicano que nos llena de orgullo que sea Tigres es el representante de la Concacaf”.

“Nadie es monedita de oro para caerle bien a todos, muchas veces el hecho de tener un resultado favorable y positivo atrae este tipo de reacciones, recuerdo hace muchos años cuando Hugo Sánchez mencionaba la tina de los cangrejos, nosotros no le deseamos el mal a nadie, al contrario, en una lid o competencia deportiva alguien va a salir adelante y alguien se va a quedar”, indicó. "Ojalá Dios quiera que la gente reflexione, se quite de situaciones extremas de querer que le vaya mal a alguien por el solo hecho de tener el color de una camiseta o defender a un equipo”.

"Eso de equipos grandes, medianos y pequeños lo ponen ustedes y lo respetamos, lo que nosotros queremos es agradar a todos los aficionados Tigres, inclusive a muchos aficionados que son de otros equipos, que su segundo equipo es Tigres porque les gusta cómo juegan o las participaciones o las finales disputadas.

Todos los aficionados del resto de, afirmó el ingenieroEl presidente de los auriazul dejó en claro quey espera que haya muchos que deseen que a los felinos les vaya bien en su primera experiencia en este torneo internacional.“Implica también que en cierto modo, por eso nos gustaría que no solamente los aficionados Tigres, que sabemos que son incomparables y siempre están con el equipo, sino que todos aquellos que no sean aficionados a Tigres le echen la buena vibra al equipo mexicano que los representa en Concacaf”, señaló en conferencia virtual desde Doha, Qatar.Pareciera que, mucha polémica, muchos deseos de que les vaya mal, ¿Cómo toman esto?Rodríguez Miechelsen dejó en claro que, pero si quieren agradar a todos sus aficionados con las actuaciones en esta competencia, sin pensar en lo que otros han logrado antes., ya bastante trabajo tenemos en ser constructores de nuestro propio futuro y no estamos preocupando de si otros están abajo o arriba o un lado de nosotros, lo que queremos es cada que entremos a competir luchar por ganarlo”, consideró."En la Libertadores del 2015 que sacamos el todo somos Tigres, en el sentido de que todos los mexicanos nos uniéramos para que al equipo le fuera bien, lo recuerdo y se me enchina el cuerpo de que cuando ganamos al Inter, no he mencionado la palabra, pero la envidia es una enfermedad del alma, no envidiamos a nadie ni tratamos de parecernos a nadie.“Yo noto que cuando nos anotan un gol les da mucho gusto anotarlo. Nosotros entendemos que somos un equipo mexicanos y qué bueno que en este caso Tigres vaya a pelear el Mundial de Clubes. Si no estuviéramos aquí en Qatar me hubiese gustado que el equipo mexicano que estuviera aquí fuera apoyado por todos y dejar de ver los prietitos en el arroz”, reiteró sobre el tema.Con Información de La Afición