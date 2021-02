‘Estamos sentados en un océano de gas’: Montemayor Seguy

Escuchar Nota

“Y hay otro tema mucho muy grave, y es que este año la CFE no contrató gas, no hizo compras contractuales, con las cuales se garantizaba cuánto va a comprar y a qué precio, a eso se le llama ‘coberturas’, y por no pagar ese costo, fueron comprando en el mercado spot, y cuando sucede lo que pasó en Estados Unidos, que la temperatura bajó de una forma bestial, la demanda de calefacción y de energía eléctrica suban de una manera muy alta, terrible, y el precio del gas se disparó, de costar 6 y 7 dólares, se fue hasta 200 y 300 dólares”, explicó."

"Estamos sentados sobre un océano de gas en el noreste del país y tenemos suficiente para desarrollarlo, lo que no solo nos daría la autosuficiencia energética, sino la capacidad para exportar”, afirmó, al referirse a los problemas de desabasto de energía eléctrica y gas que sufre el país.Entrevistado ayer desde el noticiarioexpuso que ni el estado ni el país tendrían que estar enfrentando los graves problemas ocasionados por los mega apagones e interrupciones en el suministro de gas, si se hubiera continuado con la licitación de rondas para la exploración de gas y desarrollo de campos.Expuso que aunado al freno que impuso elen el sector de hidrocarburos, lo que impidió también la construcción de infraestructura para almacenamiento, el consumo de gas ha ido creciendo y ha abierto una brecha que se cubre con crecientes importaciones de gas.“No tenemos capacidad de almacenamiento como otros países, por ejemplo entienen capacidad para 100 días de consumo y nosotros solo tenemos para dos días, prácticamente lo que transportan los ductos, a pesar de que contamos con gas, no solo para ser autosuficientes, sino para exportar”, agregó.Montemayor Seguy, quien fueen el 2000, señaló que “la reforma energética fue una respuesta para subsanar esta situación y se empezaron a licitar una serie de campos, tanto para Pemex como para el resto de los interesados privados, tanto nacionales como extranjeros, y cuando se llegó el momento de que ya se podían licitar los campos no convencionales, que es donde se encuentran las mayores reservas de gas, llega el cambio de Gobierno y se suspenden las subastas, o sea se frenó el desarrollo de un plan de extracción de gas que nos hubiera permitido estar en mejores condiciones.