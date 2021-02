‘Estamos sentados en un océano de gas’: Rogelio Montemayor

Escuchar Nota

“Aquí hay varios asuntos que vale la pena destacar, y que el clúster lo ha venido resaltando desde hace varios años, que tenemos un enorme riesgo de seguridad nacional, porque México no produce el suficiente gas a pesar de que tiene grandes y enormes depósitos en el noreste del país, y a pesar de ello no los ha logrado desarrollar”, expuso el entrevistado.

“No tenemos capacidad de almacenamiento como las tienen otros países, por ejemplo en Europa tienen capacidad para 100 días de consumo, y nosotros solo tenemos para dos días, prácticamente lo que transportan los ductos, a pesar de que contamos con gas, no solo para ser autosuficientes, sino también hasta para exportar a otros países”, agregó.

“Pero hay otro tema mucho muy grave, y es que este año, la CFE no contrató gas, no hizo compras contractuales, con las cuales se garantizaba cuanto va a comprar y a que precio, a eso se le llama ‘coberturas’, y por no pagar ese costo, fueron comprando en el mercado spot, y cuando sucede lo que paso en Estados Unidos, que la temperatura bajo de una forma bestial, hizo que la demanda de calefacción y de energía eléctrica, suban de una manera muy alta, terrible, el precio del gas se disparó, y de costar 6 y 7 dólares, se fue hasta 200 y 300 dólares y en algunas zonas hasta mucho mas”, dijo el entrevistado.

“Fundamentalmente es la voluntad del Presidente, lamentablemente, quien tiene una visión que desde mi punto de vista es errónea, porque el futuro de México no va por las refinerías ni por el petróleo, va por el gas, y si queremos tener seguridad, autonomía y autosuficiencia energética, como se quiera llamar, necesariamente tenemos que desarrollar nuestro potencial en reservas de gas, que son muy importantes, y que nos permitirían ser autosuficientes”.

“Ya fue aprobada por la Comisión de Energía, lo cual es muy lamentable si uno revisa las intervenciones de distintos actores, se ve claramente que se trata de una iniciativa que convertirse en ley nos va a significar un retroceso de muchos años , y nos va a causar grandes perjuicios, y vamos a terminar por pagar mucho mas cara la electricidad, porque se trata de una iniciativa basada en muchas apreciaciones que no son ciertas, se falsea mucho la realidad, no hay ninguna razón para aprobar una propuesta así, ni va a resolver ningún problema … simplemente los va a agravar”.

“Estamos sentados sobre un océano de gas en el noreste del país, y tenemos suficiente para desarrollarlo, lo que no solo nos daría la autosuficiencia energética, e incluso tendríamos capacidad para exportar”, afirmóal referirse a los serios problemas porn el suministro dey de, y todo lo que esto ha generado en la región y el estado.Entrevistado este jueves desde el noticiariode, expuso que ni nuestro estado, ni nuestro país tendrían que estar enfrentando los graves problemas ocasionados por lose interrupciones en el suministro de gas, si se hubiera continuado con la licitación de rondas para la exploración de gas y el desarrollo de campos”.Expuso que aunado al freno que impuso el actual gobierno federal a las rondas y exploraciones al inicio de su gestión, lo que impidió también la construcción de infraestructura para almacenamiento, el consumo de gas ha ido creciendo, y nos ha abierto una brecha que se cubre cony no tenemos otras alternativas de surtimiento como la tienen otros países, y tampoco de almacenamiento.Expuso que “la Reforma Energética fue una respuesta para subsanar esa situación y se empezaron a licitar una serie de campos, tanto para PEMEX como para el resto de los interesados privados, tanto nacionales como extranjeros, y cuando se llegó el momento de que ya se podían licitar los campos no convencionales, que es donde se encuentran las mayores reservas de gas, llega el cambio de gobierno y se suspenden y cancelan las subastas, o sea se frenó el desarrollo de un plan de extracción de gas que nos hubiera permitido estar en mejores condiciones”.El también ex director deconsideró que “también se abandonaron los esfuerzos por construir mayor capacidad de almacenamiento, se dificultaron las inversiones de los particulares, por lo que hoy debemos de tomar conciencia y retomar todas esas acciones, porque eventualmente, esto que pasó, puede volver a suceder y va a seguir sucediendo en el futuro”, expuso Montemayor Seguy.Cuestionamos a Montemayor Seguy sobre donde está la solución de fondo al grave problema que estamos enfrentando, y dijo “Esencialmente depende del Presidente, quien con sus dichos de que jamás se usará el fracking, y con todas las acciones que ha tomado la Secretaria de Energía, han limitado las acciones en el desarrollo de potencial energético del país, y han limitado las inversiones en energía renovables, y aunado a ello, no se ha invertido lo suficiente en redes de distribución y almacenamiento”.