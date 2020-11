Están 2 mil empleos de hoteles en con latente cierre a causa del Coronavirus

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Con el repunte de los casos de Covid-19, el promedio de ocupación en los hoteles de la entidad sufrió un nuevo embate, al caer hasta por debajo de 3%, con lo que se hallan en la cuerda floja al menos 2 mil empleos, y las bajas llegarían a 10 mil para el cierre del año.



De acuerdo con Héctor Horacio Dávila, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila, tras ocho meses de complicaciones, noviembre no pinta nada bien y el cierre del año se ve sin optimismo, por lo que pidieron a los subcomités regionales de Salud permitirles continuar con su operación bajo los protocolos ya establecidos.



“Le entramos al Buen Fin, pero de todas maneras no está repuntando, la gente está comprando en línea, pero no están viniendo a hospedarse…”, dijo.



Durante la reunión del Consejo de Turismo Estatal prevista para este miércoles, se espera presentar alternativas que permitan impulsar la actividad turística bajo la nueva normalidad.



Dávila Rodríguez apuntó que un hotel no es negocio si no opera por encima de 30% de ocupación, por lo que los bajos niveles de operación ponen en riesgo las fuentes de empleo.



Desde el inicio de la reactivación económica, el sector hotelero opera bajo el cumplimiento de medidas como la sanitización de espacios de forma periódica, filtros de acceso, áreas comunes canceladas, entre otras. La implementación de estos protocolos implican entre 10 y 20% del costo de los insumos de los establecimientos, pero las tarifas se mantienen en los mismos niveles.



“Estamos ‘puchando’ mucho para que no nos cierren… Piedras Negras está sufriendo mucho, Acuña no se diga, hasta los que están con plataformas digitales con BNB que llevan ya todos los impuestos”, indicó el dirigente hotelero.



Dijo que al menos en lo que corresponde a esta asociación, actualmente son unos 200 hoteles los que mantienen operaciones, 50 que siguen latentes y 3 que ya cerraron sus puertas.