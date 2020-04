Están a la deriva casi un millón de alumnos en Coahuila

Escuchar Nota

. Con los planteles educativos cerrados por la contingencia, el regreso a clases será de manera virtual en un sistema cuya página mantiene un registro de 468 mil visitantes en todo el país, lo que equivale a 1.5 veces la población escolar de Saltillo, que es de 300 mil alumnos.En tanto, los esfuerzos estatales se centran en una plataforma en la que no se podría medir su alcance en la población escolar yEl secretario de Educación del Estado, Higinio González Calderón,con el cumplimiento de las tareas asignadas por los maestros y hacer uso de la plataformay de la página de Facebook Educación en casa Coahuila, y como material complementario por medio de la programación televisiva de los canales abiertos de Once Niños y TV UNAM de Aprende en Casa.Mientras en la página sarape.gob no es posible calcular el número de usuarios de la misma, la página de Facebook creada a propósito de la educación en línea, tiene apenasante la emergencia sanitaria.Esteban Moctezuma, continuaráy será el martes 21 de abril cuando se den a conocer detalles de cómo transcurrirá el resto del ciclo escolar por la pandemia.para ayudar al mayor número de nuestras y nuestros estudiantes, para incorporar a madres y padres de familia en este proceso y sobre todo que quede claro que el maestro y la maestra son insustituibles”, indicó en su mensaje el secretario de Educación federal.se contempla para el mes de julio, donde se incluirá la carpeta de experiencias, que se formará con los videos y fotografías que se les pedirá a los padres de familia para corroborar que sus hijos están cumpliendo con el trabajo en casa.El domingo previo al regreso a clases por la Semana Santa, Daniela iba junto a sus hijos a comer a casa de los abuelos, y antes de ir a casa pasaban por un helado; Elizabeth, después de regresar del paseo familiar en la Deportiva, revisaba la mochila de su hija de preescolar y acomodaba la pañalera de su bebé para la guardería; en la familia Gómez, el domingo lavaban los uniformes olvidados en el fondo del cesto de la ropa, mientras que Isabel, una estudiante universitaria, terminaba la tarea que dejó para el último momento.de las vacaciones de Semana Santa, pero este domingo fue diferente, sigue el confinamiento en los hogares por las restricciones sanitarias del Covid-19.