Están Chaparro y Duval de regreso; comparten el set de TV

Ciudad de México-. Tras haber vencido satisfactoriamente al Covid-19, Omar Chaparro y Consuelo Duval están listos para retomar sus carreras dentro del programa ¿Quién es la Máscara? en su edición 2020, la cual, aseguran, cuenta con todas las medidas necesarias para cuidar al público y participantes pese a la pandemia.



“Lo importante es que estamos curados, nos seguimos cuidando y estamos trabajando para que todo sea espectacular y darle la vuelta a la página a esta pandemia lo más pronto posible, mientras estemos todos protegidos.







“Obviamente estamos siguiendo todos los protocolos aquí, nos ponen gel cada minuto, el tapabocas, todo lo que se requiere y más”, aseguró Chaparro en conferencia virtual.



Acompañados también por Carlos Rivera, Yuri, el productor Miguel Ángel Fox y Juanpa Zurita, quien este año se une al elenco, compartieron algunas de las dinámicas que se tomaron a consideración para librar los contagios, empezando porque esta vez solo tuvieron a 70 personas como público, todos con cubrebocas.



“Sí cambió la dinámica de la preproducción y producción en cuanto a los cuidados que tenemos que tener para sentirnos seguros de que nadie iba a salir contagiado.



“Hay pasillos específicos donde entra el público, nadie tiene contacto con ellos, las diferentes áreas de producción tienen sus accesos y sus salidas, es una producción muy grande y decir que nadie se contagió es realmente un resultado muy exitoso”, destacó Fox durante la transmisión.



La dinámica del concurso continuó intacta y decididos a sacudirse la crisis con diversión y brindarle a sus espectadores un momento de goce, los “investigadores”, como se hacen llamar, recibirán a 18 participantes, quienes con su ingenio, creatividad y talento llevarán el show a otro nivel, logrando que en esta temporada sea más complejo adivinar quién está detrás de sus peculiares atuendos, que van desde un ser mitológico de tres cabezas hasta una bola disco andante.



“Ya voy a llorar, estoy muy agradecida porque escuchando desde marzo tanta mala noticia, esto es un bálsamo para el alma. Es venir, sentarme y jugar a ser niña y tener a mi compañerito del salón que siempre me quiere ganar”, bromeó Duval.



“Me siento y veo toda la magia que generan los personajes tratando de que no los descubramos, sudando, bailando, haciendo su mejor esfuerzo y son artistas internacionales y eso me maravilla”, aseguró.



La nueva entrega de ¿Quién es la Máscara? tendrá 10 episodios, se estrenará el 11 de octubre, a las 20:30, por Las Estrellas.