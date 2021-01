Están locos, no nos vamos a dejar: Gertz Manero explota contra la DEA por caso Cienfuegos

Escuchar Nota

"Vamos a ver por qué lo perdonaron, por qué antes sí y ahora no. Están locos, no nos vamos a dejar, vamos a juicio contra la DEA o los que hayan llevado este juicio”, dijo.

#AlAire en #PorLaMañana Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República @FGRMexico, sobre el caso Cienfuegos. Síguela en @Radio_Formula 104.1 FM, Telefórmula y https://t.co/6b4KsCMChK — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) January 19, 2021

El Fiscal General de la República,, afirmó que realizará un juicio internacional contra la Administración de Control Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) o las instituciones estadounidenses involucradas en el caso del extitular de la Secretaría de Defensa Nacional (),, con el objetivo de saber por qué retiraron los cargos en su contraA través de una entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el titular de la(FGR), Gertz Manero, aseveró que “nunca me he dejado apantallar ni maltratar de forma injusta, no lo permitiré en esta ocasión, no por mi, sino por México y sus instituciones…"Qué sentido lógico y jurídico puede tener que una investigación que se tardó 8 años, un día los acusadores de repente dicen ‘no, no tenemos nada en contra’, lo ponen en libertad absoluta y nos los mandan para México."¿Cómo si tú tienes una investigación sólida con pruebas irrefutables, las presentas ante un juez y luego te rajas? Luego dices que retiras los cargos por razones de quién sabe qué cosas. No, eso no tiene ningún valor en un procedimiento penal, ninguno... No encontraron elementos y buscaron cómo echar la bolita.“Ellos lo pusieron el libertad, ellos lo consideraron inocente, ellos retiraron los cargos, lo mismo que habían dicho después se contradijeron. Ahora resulta que todos los garantizas, los defensores de los derechos humanos están en contra del garantismo y derechos humanos”, comentó.