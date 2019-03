Estancan huelgas generación de empleos

En febrero pasado, un mes después de que iniciaron las huelgas ilegales en Matamoros, el ritmo de crecimiento de la generación de empleos cayó en Tamaulipas un 54.9 por ciento y lo mismo pasó en otros cuatro Estados de la frontera norte, respecto al mismo mes del 2018.Representantes de la iniciativa privada atribuyeron este estancamiento en la generación de empleos a la incertidumbre causada por las huelgas en Matamoros.Datos del IMSS detallan que la desaceleración laboral fue mayor en Tamaulipas, en donde surgieron las huelgas del movimiento "20/32", que exige a las empresas un 20 por ciento de aumento salarial más un bono anual de 32 mil pesos.En ese Estado se crearon 2 mil 555 plazas formales en febrero del año en curso, cifra menor en 54.9 por ciento a los 5 mil 664 puestos generados en igual mes del 2018.En Coahuila, la cantidad de nuevos puestos formales fue de 4 mil 163, 52.2 por ciento menos que los de 12 meses atrás.Chihuahua, Sonora y Nuevo León también desaceleraron, con bajas de 27.7, 24.7 y 22.1 por ciento, respectivamente, en sus flujos de nuevas plazas.Sólo en Baja California la tendencia fue diferente, al crearse 10 mil 390 plazas frente a las 7 mil 242 puestos de febrero del 2018, un aumento de 43.5 por ciento.Eduardo Ramos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Ciudad Juárez, atribuyó la menor generación de empleos en casi todos los Estados fronterizos a las huelgas ocurridas en Matamoros."Existe un impacto, hay incertidumbre", dijo, "aunque muchas empresas no lo dicen para no mostrar temor, sobre todo cuando hay agitadores sociales".Señaló que casos como el de Arca Continental, que también fue afectada con el movimiento de las huelgas, generan incertidumbre a los inversionistas."Es una empresa que está cumpliendo con todas su obligaciones", dijo, "y se le está tratando como si no les diera sus prestaciones a sus empleados".Daniel Ordaz, director regional de la consultora en recursos humanos Mercer, coincidió en que las huelgas que estallaron en Matamoros influyeron en la menor generación de empleos."Impactó mucho", indicó. "Fue más por el ambiente que se creó alrededor de esto, el malestar e incertidumbre que desató".Jesús Rubio, investigador del Colegio de la Frontera Norte, sede Monterrey, señaló que es importante monitorear el impacto en los costos laborales de las maquiladoras que cedieron al movimiento "20/32", y se debe estar atento a si esto propició el que se mudaran a otras ciudades del País."Algunas maquiladoras han manifestado su preocupación", expresó, "por el impacto que causará a sus costos laborales, el pago del bono anual por 32 mil pesos y el incremento del 20 por ciento en los sueldos".Consideró que el tema de las huelgas sigue latente, por lo que las empresas están pendientes de en qué otras maquiladoras de otras ciudades también los trabajadores tomen esas demandas.