Estancias infantiles recibirán recursos y no los padres

El Partido Acción Nacional (PAN) logró sentencia nacional a favor para aplicar las reglas de operación de 2018 para las estancias infantiles, con lo cual serán las propias guarderías las que reciban los recursos y no los padres de familia, como era el propósito del gobierno federal.Así lo informó el instituto político, que precisó que esta medida impacta a 329 mil niños, así como a 10 mil estancias en todo el país que podrán recibir pagos mensuales de 950 pesos por menor.“Con esta jurisprudencia, todos los jueces del país tendrán que otorgar la suspensión definitiva a la medida impuesta por el gobierno de López Obrador y regresar a las prácticas del año pasado”, indicó en un comunicado.Luego de reconocer el trabajo e independencia del Poder Judicial, recordó que esta causa fue promovida en Chihuahua, con la presentación de 176 amparos que solicitaban la reinstalación del Programa de Estancias Infantiles.Mencionó que con este esfuerzo, en el que además de Acción Nacional participaron otros partidos y la sociedad civil, se presentaron más de cuatro mil amparos en todo el país, de los cuales 511 tienen suspensión definitiva.Recordó que en el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019 del gobierno federal, se otorgaban mil 600 pesos bimestrales directamente a los padres de familia.Dicho programa, abundó, cuenta con un censo muy mal elaborado, sin rigor metodológico y dejaba a los niños en situación vulnerable, por lo que el PAN promovió la progresividad de las políticas de desarrollo social que no deben ser regresivas.De acuerdo con Acción Nacional, en caso de que el gobierno federal no cumpla con esta sentencia, entraría en desacato, lo cual ya está ocurriendo en algunos casos, pues los jueces directamente han denunciado ante el Ministerio Público a quien resulte responsable.