Estancias no desaparecen; el subsidio, directo a padres

El subsidio antes destinado a la Red de Estancias Infantiles de la Secretaría de Bienestar, antes Sedesol, ahora se entregará directamente a madres y padres sin intermediarios, a través de una tarjeta bancaria, afirmó el delegado del Gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado.“Las estancias infantiles no desaparecerán, sino que tendrá ajustes en la distribución de los recursos para evitar malos manejos”, emitió Flores Hurtado a través de un comunicado.Asimismo, detalló que se entregarán mil 600 pesos bimestrales por cada menor registrado en el padrón del programa, que tenga un año, y hasta un día antes de cumplir los 4.Este jueves, Reyes Flores Hurtado, delegado del Gobierno federal en Coahuila, informó que el subsidio antes destinado a la Red de Estancias Infantiles de la Secretaría de Bienestar, antes Sedesol, no desaparece y ahora se entregará a madres y padres sin intermediarios. Dijo que por cada niño con discapacidad de un año, y hasta un día antes de cumplir los 6 años, se entregarán 3 mil 600 pesos bimestrales.Reiteró que se dará prioridad a familias que no cuenten con seguridad social, a infantes con discapacidad y a quienes vivan en lugares con altos índices de violencia, así como en pueblos indígenas. “Celebramos estas medidas en favor de nuestros niños, en Coahuila estamos de acuerdo con que los padres decidan la mejor opción para sus hijos, evitando a intermediarios, que muchas veces lucraban con las necesidades de los que más necesitan”, agregó. Con lo anterior queda confirmado que este programa no desaparecerá, sino que quedará bajo la coordinación de la Secretaría de Salud, Desarrollo Integral de la Familia y los gobiernos locales, con lo que se garantizará la seguridad de los pequeños, aseguró el delegado.