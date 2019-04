Estancias no desaparecen, se pondrán en orden: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ya se tiene un diagnóstico y los resultados del censo sobre el programa de estancias infantiles en el país, espacios que -aclaró- no desaparecerán, aunque se pondrán en orden.Tras aseverar que este tema generó polémica pues “se llegó a mencionar de manera reiterada, como 'campaña', que estábamos cancelando las estancias infantiles”, el mandatario federal refrendó que eso no es cierto, pues solo se entregarán los recursos de manera directa a los padres de familia.Reconoció que no todos los que manejaban el programa lo hacían mal, “no se puede generalizar”, pues había personas que actuaban de manera correcta, con integridad, sin embargo, se tiene que corregir "y no podemos hacer excepciones, nos llevaría más tiempo”.En su conferencia de prensa matutina, López Obrador refirió que la información obtenida sobre el tema se enviará al Instituto Nacional de Transparencia con el objetivo de garantizar claridad en este tema y que pueda ser consultada por quien lo desee, desde padres de familia hasta legisladores.