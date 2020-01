Estar en Wuhan ‘es peor que ser un reo’: mexicano en China

Escuchar Nota

Detalló que al darse la noticia “he recibido muchos mensajes en Facebook de que acá me quede (en China), que si quiero a los mexicanos que no lleve a la enfermedad para México y se siente algo discriminatorio”, enfatizó.

“Obviamente salimos con una mascarilla, con la cara tapada y con un termómetro nos hacen la medición, nos dicen cuál es la temperatura y se van. Ese es el único contacto que tenemos con personas”, detalló.

, uno de los dos mexicanos que se encuentran en la ciudad de, China,, indicó que antes de pensar salir del país asiático quiere saber si se encuentra bien de salud.Esto al destacar que en redes sociales ha recibido mensajes queEn entrevista con Pascal Beltrán del Río para, el mexicano originario de Chihuahua dijo que “primero que nada tenemos que saber que estamos bien. Sea donde sea que nos dejen, el tiempo de cuarentena o como quieran llamarlo para saber si el virus está dentro de nosotros o no para regresar a México”, señaló.El ciudadano originario deplaticó cómo vive su aislamiento para evitar el contagio del coronavirus en Wuhan, China. Afirmó queSeñaló que vía internet platicaba con una amiga, “esto es peor que ser un reo porque no puedo salir afuera a que me pegue el sol, el aire. Sí es estresante”, aclaró.Indicó que sí tiene televisión, pero en idioma chino, dijo sólo a través de internet puede ver programas en habla hispana.Mencionó quedesde el jueves pasado es cuando a las 10:00 de la mañana llegaReydesel Morales indicó que junto con su compatriota, permanecen desde el jueves atrapados en un hotel de Wuhan, China, pero señaló que, ya que personalmente no lo pueden hacer para evitar un posible contagio de coronavirus.