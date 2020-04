Estar sanos física o mentalmente debe ser requisito constitucional para ser presidente

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El PAN propone reformar la Constitución Mexicana para establecer como requisito indispensable, que quien desempeñe el cargo de Presidente de la República, cuente con un estado físico y mental idóneo, que no lo inhabilite para ocupar el puesto.



“Estamos viviendo bajo un mandato presidencial que se encuentra en manos de alguien que ha demostrado, lo que parece ser una discordancia en sus cabales”, sostuvo el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño.



“Es por el bien de todos los mexicanos, que el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, sea una persona con la máxima lucidez mental, para que el pueblo de México tenga la suficiente claridad y no la incertidumbre generada por quién debería, tomar las riendas de los asuntos que impactan en nuestro territorio y brindar seguridad bajo la toma de sus decisiones”.



El acto de gobernar solo puede ser ejercido por personas que equilibran su capacidad emocional y profesional, quienes deben ser los primeros en respetar el estado de derecho, sostuvo.



“La presente iniciativa, lo que pretende es aclarar y reforzar nuestra Carta Magna, para que tengamos la garantía de que el ejercicio del cargo máximo de nuestra forma de gobierno, se desempeñe con las máximas condiciones de patria, pertenencia, laicidad, profesionalismo, pero sobre todo, de lucidez, todo esto, para asegurar que sus decisiones sean tomadas con plena conciencia”.



La Constitución de Ecuador establece que la Presidenta o Presidente dejará el cargo por incapacidad física o mental permanente que le impida ejercer y que certificará un comité de médicos especializados; la Constitución de Chile precisa que el Senado inhabilitará al Presidente de la República o Presidente Electo, cuando un impedimento físico o mental lo inhabilite para ejercer.



En Estados Unidos, la Enmienda 25 a la Constitución dispone como facultad de la Cámara de Representantes y del Senado, señalar la imposibilidad de un Presidente para desempeñar las funciones, lo cual engloba impedimentos físicos y mentales.



En Coahuila, señaló Torres Cofiño, el Artículo 168-A de la Constitución local, refiere que para ser magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa se requiere no padecer enfermedad física o mental, que lo inhabilite para el desempeño del cargo”.



Adición al Artículo 82 de la Constitución Mexicana:



VIII. No padecer enfermedad física o mental, que lo inhabilite para el desempeño del encargo.