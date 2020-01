Estará lista fusión del FCE y Educal en par de meses

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El director del Fondo de Cultura Económica (FCE) Paco Ignacio Taibo II, estimó que en dos meses se formalizará la fusión de Educal, la Dirección General de Publicaciones (DGP) y el FCE, tras saldar deudas de administraciones pasadas.



Abordado en su visita al Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente, remarcó que en la práctica los organismos ya colaboran.



“¡Híjole!, Yo calculo que en los próximos meses, primero DGP y luego Educal, porque Educal tiene más complejidad de la fusión”, expuso. “Ahora, en la práctica, ya estamos trabajando juntos desde enero, nada mas falta el aspecto formal. Formalmente, nos tomará un par de meses yo digo, calculo”, agregó.



Insistió en que solo es un aspecto técnico.



“¿Tú crees que cambia mucho si nos fusionamos formalmente? En la práctica, la red de librerías está trabajando junta”, señaló.



En entrevista con medios de comunicación precisó que la Secretaría de Hacienda, para resolver la deuda, optó por entregarle a cada editorial el 80 por ciento.



“A ver, Educal debía de años anteriores, no del año este que corrió, (era) dinero de administraciones pasadas, Hacienda cubrió 80% de la deuda y ese ya se pagó”, informó.



Empero, indicó Taibo, una empresa no ha querido aceptar ese recorte a lo adeudado.



“Quedó una empresa que dijo que no, que ellos no querían, pero recogió el cheque, entonces ahí sigue una empresa de 170 yo creo que eran, que todavía no recupera o todavía no está de acuerdo. Pero era una operación muy sensata que era: el local estaba quebrado, si la dejábamos que se quebrara, desaparecían 80 librerías, los librobuses, parte de la red de distribución. Entonces, había que defenderla y sostenerla. La única solución que el Gobierno encontró por la vía de la Secretaría de Hacienda era esta oferta”, agregó.



Precisó que entre las medidas que se optaron estuvo apoyar desde el FCE con libros durante todo el año a Educal “para que no tronara”, mientas Educal reducía sus costos.



“Ahí heredamos un desastre horrible en la pasada administración. La historia es más o menos clara, dar explicaciones de lo que hizo Educal desde hace tres meses, ya se está volviendo aburrido”, consideró.



El director del FCE refirió que existieron diversas inconformidades.



“Unas firmaron protestando ‘¡Ay! me va a tumbar 20%’, (...) ahí tienes el teléfono de Peña Nieto, pide a la administración que te generó la deuda, que te la cubran, pues no puedes, eso era el problema de fondo”, comentó.



“Ahora ya está resuelto 98%, y sobre todo está resuelto lo más importante de lo que nadie habla, que es la deuda del 19”, instó el también escritor.