Estará Tribeca en línea

Ciudad de México.- El Festival de Cine de Tribeca llevará su programación selecta de su edición 19, que se llevaría a cabo del 15 al 26 de abril, a internet, reportó The Wrap.



La programación que estará disponible será N.O.W. Creators Market, los premios Jury and Art, el Industry Extranet Resource Hub y los premios Tribeca X.



La plataforma Cinema360 de Tribeca Immersive también hará su debut en asociación con la empresa Oculus, y presentará 15 largometrajes en realidad virtual, seleccionados en cuatro programas de entre 30 y 40 minutos.



La selección de N.O.W. (New Online Work, nuevo trabajo online en español), patrocinado por HBO, tendrá su quinta oferta al mercado anual, y reunirá a los principales escritores, artistas e influencers que participaron en series independientes y de realidad virtual para que lancen sus nuevos proyectos para las distribuidoras, streamers y plataformas en línea.



Las empresas que participarán son Albyon, Atlas V, BRON Studios, CNN Original Series, Giant Spoon, Gunpowder & Sky, NOWNESS, Topic Streaming, Topic Studios, Tribeca Studios y más; y el evento tendrá lugar el 21 y 22 de abril.



Las sesiones de premiación se presentaran por el sitio tribecafilm.com.