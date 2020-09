Estarán Pymes en ‘cuerda floja’, vivirán meses difíciles

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Los últimos cuatro meses del año serán decisivos para la supervivencia de muchas empresas, sobre todo para micros, pequeñas y medianas, que han sido severamente golpeadas por la pandemia y casi han terminado con sus ahorros y préstamos que utilizaron para la reactivación económica.



“Ya no hay ‘guardadito’, ahora es pedir prestado, ya sea a los bancos, a cualquier institución financiera, pero no todos van a poder… Van a cerrar sus puertas muchas empresas porque el asunto es que los bancos no están prestando dinero, la tasa de riesgo ha crecido mucho”, dice Antonio Serrano Camarena, director del Instituto de Estudios Económicos Coahuila Sureste (IEECS), de la Canacintra.



Los pronósticos para el Producto Interno Bruto del 2020 hablan de una caída por debajo de -12%, con una fuerte pérdida de empleos.



En el caso de las Mipymes, ha tenido que echar mano de sus guardaditos para emergencias, ahorros que vieron su fin en los meses de confinamiento y en las reinversiones para la reactivación, por lo que ahora dependen exclusivamente de las ventas que logren al día.



Para hacer frente a las complicaciones derivadas de la pandemia, micro y pequeños empresarios han tenido que signar convenios con sus renteros, cambiar el giro de sus negocios, solicitar préstamos para mantener su nómina, utilizar sus ahorros y préstamos familiares y hasta reducir operaciones e incluso cerrar sucursales.



Tal es el caso de Claudia Gallegos Castañeda, quien desde hace 8 años se encuentra al frente del negocio Dulce Sorpresa, dedicado a la envoltura de regalos y novedades, que llegó contar con 5 sucursales, pero este año se quedó con la matriz, ubicada en la plaza La Nogalera.



“Estamos solamente con esta, es la única sucursal… nos compactamos, estoy contenta porque todas las fuerzas que teníamos distribuidas, ya están en una sola…”, expresa.