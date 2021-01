‘Estaremos de vuelta de algún modo’, las palabras de Trump al dejar la Casa Blanca

Escuchar Nota

"Estaremos de vuelta de algún modo", afirmó a sus seguidores en la base aérea Andrews, en Maryland, a las afueras de Washington antes de subirse por última vez al avión presidencial Air Force One rumbo a su mansión privada en Palm Beach (Florida).

Así abandonó Donald Trump la Casa Blanca, horas antes de la toma de posesión del presidente electo Joe Biden, ceremonia a la que no asistirá. #InaugurationDay #Inauguration pic.twitter.com/SDKPMaqxlx — Univision Noticias (@UniNoticias) January 20, 2021

"Han sido cuatro años increíbles - agregó- No fuimos una Administración normal".

"Espero que no les suban los impuestos. Y si lo hacen, yo se los advertí", sostuvo.



"Estaré observando (....) tengan una buena vida, nos vemos pronto", concluyó.

