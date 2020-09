Estaría Emanuel Aguilar recuperado para próximo partido

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Emanuel Aguilera no salió para el segundo tiempo del Clásico Nacional por molestias físicas, que no viene bien para el América que enfrenta el próximo domingo al Cruz Azul.



Durante el descanso, el argentino se acercó con Miguel Herrera, su entrenador, para comentarle un problema en el abductor. Al escucharlo, el timonel no dudó en darle descanso a su zaguero central, para no arriesgarlo más.







Queda cuidar al defensor para que pueda estar frente a La Máquina.



“Sintió una molestia en el abductor y, para que no se agravara, decidimos sacarlo”, narró Herrera. “Me dijo que ‘la última pelota que pegué con la [pierna] derecha para un pase largo, me molestó tanto’, y le dije: ‘No, no, no. Para fuera’”.



El técnico azulcrema añadió que en la semana estarán al pendiente de la recuperación de Aguilera, para contar con él en los siguientes clásicos, además de respaldar a Ramón Juárez, el juvenil central, en caso de que deba estar el próximo domingo.



El América sufrió la baja de Bruno Valdez para el resto del torneo, por lo que quieren cuidar muy, muy bien a “Ema”.