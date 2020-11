Estaría Gloria retenida por alguien: su madre

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila-. Para la señora Martha Pérez se ha convertido en un suplicio la desaparición de su hija Gloria Pérez Martínez y teme que alguien la tenga retenida contra su voluntad, pues presuntamente aparece activa en su red social, pero al pedirle que le llame por teléfono, no responde.



“Yo le veo más moretones en la mano, no sé si sea mi desesperación o no sé, pero yo la veo mal; ya ve la cara como la tiene, tiene la misma ropa con la que se salió, yo no sé quién me la esté mandando, pero está muy raro eso”, comenta, y aventura que quizá alguien más puede estar manejando la cuenta de su hija, pues aunque le ha suplicado que le marque por teléfono, no lo ha hecho.



La desesperada madre está segura de que la fotografía de su hija es actual, pues trae la cadena que le regaló ese sábado en que salió a la tienda ubicada en la colonia Nuevo Teresitas y nunca volvió. La alarma crece porque hace dos semanas su hija le comentó que una camioneta la levantó y la fue a dejar a la colonia Tetillas, sin ofrecerle más detalles.



“Incluso esa camioneta que la levantó vino y tomó fotos a la casa de la abuelita, la levantaron en Teresitas y la dejaron en Tetillas”, recuerda.



Mientras tanto, las investigaciones siguen su curso, pues la señora Martha no está conforme con las explicaciones a medias que su hija le ha dado por mensaje, pues no sabe quién está detrás de la pantalla, además de que sus tres niños empiezan a preguntar por ella.