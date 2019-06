‘Estaríamos celebrando la graduación de mi hijo’

La madre de Luis Carlos Guevara Encinia, el joven que en el año 2015 murió luego de recibir un impacto de bala en la Zona Centro de Saltillo, iría este año a la graduación en el Tecnológico de Saltillo, pero ayer acudió al panteón.“Era un joven estudioso, no reprobaba materias, era amable, deportista, él no tenía vicios, ahorita estaríamos celebrando su graduación de ingeniero en Mecatrónica pero no fue posible, pero nos tiene unidos”, comentó Velinda Siomara Encinia.“Cada año es como si fuera ese mismo en que murió, la impunidad siguió pero no me interesa buscar un culpable, porque mi hijo ya no va a regresar”, lamentó la afligida madre, quien dijo “solo el poder de Dios es lo que nos mantiene aquí”.Luis Carlos murió al bajar de su auto luego de que una bala le impactó en la cabeza, y a la fecha autoridades no han dado respuesta sobre el incidente ni del responsable, pues tampoco se comprobó que estuviera involucrado en algún conflicto.“Las manifestaciones de Luis Carlos son cuando escucho una canción inesperada en la radio, la electricidad entrecortada que provoca encender y apagar las luces de su sala o las plumas de un ave blanca que caen dentro de la casa.“Sus hermanitos lo recuerdan con cariño; como mi esposo siempre trabajó fuera él era el hombre de la casa, estamos seguros de que está con nosotros que nunca nos desampara”, dice con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada.“Quiero que esté tranquilo porque con su cariño se encargó de que las personas que lo apreciaban ahora nos cuiden.“Con las alas rotas seguiremos, soy maestra y en cada alumno lo veo a él, lleno de sueños, y por él sigo adelante”, manifestó.