Estas 5 comidas te ayudarán a atraer la buena suerte en Año Nuevo

Mucha gente toma en Año Nuevo la decisión de rebajar peso o hacer más ejercicio. Pero es posible que en la noche previa coman con abundancia, repitiendo en particular platos de los que se dice que traen buena salud y buena suerte para el año venidero.

Por ejemplo en México y otros países por cada campanada del reloj a la medianoche, la gente come una uva (en inglés). Cada una de las 12 uvas representa la buena suerte por cada mes del año venidero, pero solamente para aquellos que pueden terminar de mascarlas en la boca antes que el reloj termine de contar.

Las 12 uvas es una de las más tradicionales comidas cuando se recibe el Año Nuevo

Nada como un buen postre después de una deliciosa cena en Año Nuevo

En Armenia las familias hornean un pastel especial conocido como "gata". Colocan dentro de la masa votos de buena suerte y buenos deseos. El pastel es delicioso y es un antojo extra dulce para el Año Nuevo (en inglés).

En Estonia no importa tanto qué es lo que comen los festejantes, mientras sea mucho (en inglés). Los estonios tratan de comer siete, nueve o hasta 12 platos en la Nochevieja. Si pueden hacerlo quiere decir que en el año próximo tendrán abundancia de comida.

En Estonio, mientras más comas, aumenta la suerte y la abundancia para el nuevo año

Los donuts rellenos de mostaza es una tradición de buena suerte en Rusia

Los alemanes comen donuts rellenos de mermelada en la Nochevieja, aunque algunos de los donuts los llenan con mostaza en lugar de mermelada. Se dice que quien encuentre mostaza en un donut al morderlo tendrá un año de mala suerte.

Los fideos largos son los favoritos de los más pequeños de la casa

Los fideos largos significan larga vida y las frutas redondas significan buena salud (en inglés) en las Filipinas. Es por ello que la fiesta filipina de Año Nuevo consiste en Nueva York consiste en un plato de fideos con frutas redondas, con las populares uvas y naranjas, en el centro. Es tradicional tener 12 piezas de fruta, una para cada mes del año que comienza.