Estas Chivas ilusionan al vencer a Juárez

Ciudad de México.- Las Chivas comenzaron su camino en el Clausura 2020 con el pie derecho. El Rebaño Sagrado superó a Bravos de Juárez por 2 goles a 0 en un Estadio Akron que lució una gran entrada, en lo que fue el reencuentro de una afición ilusionada con su renovado equipo. Con goles de Alexis Vega y José Juan Macías, el Guadalajara gustó y se gustó, ante un conjunto fronterizo que no dio pelea.



De los ocho refuerzos que sumó el Guadalajara a su plantilla, únicamente Macías vio acción desde el arranque en el debut liguero de los rojiblancos. Jesús Angulo, José Juan “Gallito” Vázquez y Uriel Antuna ingresaron al encuentro en la segunda mitad.



Isaac Brizuela tomó el mando de la ofensiva tapatía y con dos aproximaciones estuvo cerca de adelantar a los dirigidos por Luis Fernando Tena. La primera al 11’, se metió al área grande, disparó, pero su remate fue tapado por la defensa visitante. Nueve minutos más tarde (20’) El Conejo lo intentó de volea y el balón salió a las manos del portero Iván Vázquez.



Cuando Chivas tenía el manejo del partido, pero le faltaba claridad al frente, un error de los Bravos en la zona baja, al cortar mal un centro, encontró a Alexis Vega, que no perdonó ante Vázquez Mellado y disparó cruzado para adelantar a las Chivas.



No terminaban de asimilar el golpe de estar en desventaja en el marcador, cuando dos minutos después (35’), José Juan Macías ingresó el área con el balón controlado y mandó un disparo de zurda inatajable para el portero de Juárez.



En el segundo tiempo, Bravos sufrió la baja del central Jonathan Lacerda al 48’ por una lesión en el tobillo y Chivas optó por el contragolpe como estrategia para vulnerar a la zaga de Juárez. Destellos de Eduardo López, con un disparo desde afuera del área que salió desviado fueron la tónica del complemento del juego.



En la fecha 2, Chivas se meterá al Estadio Hidalgo para medirse al Pachuca y Juárez recibirá a los Pumas.



