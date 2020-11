‘Estas elecciones no han terminado’, dice la campaña de Donald Trump

Escuchar Nota

"Biden está confiando en estos estados para su falso reclamo sobre la Casa Blanca, pero una vez que la elección sea definitiva, el presidente Trump será reelegido ", dijo Morgan.



de EU, Donald Trump,, Joe Biden, y de manera contundente aseguró: "Estas elecciones no han terminado".Sin aportar pruebas,, estados que el mandatario necesita para darle la vuelta a la tendencia actual.(aunque algunos medios cuestionan los 11 de Arizona),. Ambos necesitan un mínimo de 270 para ganar las elecciones.En las últimas horas,, aunque los conteos todavía están en curso y no se ha declarado oficialmente un ganador.En concreto,a 49,4 %.; y, en Arizona, el demócrata tiene 50,1 % de los sufragios frente 48,5 % de su rival, unos 47 mil votos de diferencia.Aunquepara saber quién ganará.Dados estos datos,, una afirmación falsa que no han sustentado con ninguna prueba.