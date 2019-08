¿Estas fotos corresponden a los incendios del Amazonas?

Captura de pantalla del sitio de la NASA de Imágenes tomadas el 11 y el 13 de agosto por el Observatorio Terrestre

A raíz de los incendios que afectan la selva amazónica, muchas imágenes se viralizaron como si mostraran los efectos de decenas de estos focos. La etiqueta #PrayForAmazonas fue tendencia en redes, usada para denunciar esta emergencia ambiental, pero en su mayoría apoyándose en imágenes antiguas o incluso tomadas muy lejos de Brasil.Desde enero pasado, ya son 72.843 los focos de incendios que han afectado la región, un 83% más que en el mismo período en 2018, según datos del Programa de Quemas del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil.Tanto en Facebook como en Twitter circulan imágenes virales que supuestamente corresponden a los incendios recientes en la Amazonia. Utilizando la búsqueda inversa* AFP Factual ha logrado verificar el origen de varias de estas fotos.La fotografía en la que se ve un bosque mayormente quemado salvo por un árbol es de la Amazonia pero no de incendios actuales, sino de 2017. La imagen fue tomada el 4 de agosto de ese año por el fotógrafo de Reuters Bruno Kelly, durante la “Operación Ola Verde", una quema controlada llevada a cabo por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama).Una de las publicaciones que ha generado más viralidad con el hashtag #PrayForAmazonas contiene tres imágenes. Ninguna corresponde a los incendios de este año.La foto de una mona abrazando a su cría, aparentemente muerta, ha sido una de las más virales. Pero la imagen no corresponde a los incendios en la Amazonia y el pequeño mono no estaba muerto.La imagen fue tomada por el fotógrafo indio Avinash Lodhi en Jabalpur (centro de India). El reportero gráfico indicó a The Telegraph que la cría sólo se había tropezado.La segunda foto viral, arriba a la derecha, muestra una gran extensión de bosque incendiada y humo. Pero la fotografía tampoco corresponde a los incendios de este año, sino al año 1989. La imagen fue tomada por un fotógrafo de Sipa Press, adquirida luego por Rex Features y publicada por The Guardian en 2007, en un reportaje especial sobre la deforestación de la Amazonia a lo largo de 40 años.El actor Jaden Smith, hijo de Will Smith, publicó la imagen en su cuenta de Instagram y superó el 1,2 millones de “me gusta” con el mensaje “el bosque de la Amazonia se está incendiando, esto es terrible”.Esta imagen de un incendio, que ha sido compartida miles de veces en diferentes publicaciones en Facebook y Twitter, fue tomada en la Amazonia por Loren McIntyre, un fotógrafo estadounidense conocido por su trabajo para National Geographic.Aunque se desconoce el año de publicación, se sabe que tiene al menos 16 años, ya que McIntyre, falleció el 11 de mayo de 2003, a los 86 años. En 1971, el fotógrafo encabezó un viaje por el Río Amazonas para National Geographic y publicó libros como Explorando Sudamérica (1990) y Amazonia (1991).Esta imagen tampoco corresponde a los incendios de la Amazonia en 2019. Fue tomada por el fotógrafo John McColgan el 6 de agosto de 2000 durante un incendio en Montana, Estados Unidos.El incendio ocurrió en la zona del río Bitterroot y a McColgan le llamaron la atención dos alces que corrían para resguardarse del fuego. La foto fue titulada “Elk Bath” (Baño de alces) y fue seleccionada entre las mejores fotos de ese año por la revista Time.Esta imagen de la publicación fue tomada el 22 de noviembre de 2014 en Zé Doca, estado de Maranhao (en el nordeste de Brasil) por el fotógrafo Mario Tama para la agencia Getty Images.Una foto que también ha circulado mucho, especialmente junto a otras, es la de un animal que parece ser un zorro huyendo del fuego por un camino de tierra. La imagen fue tomada en 2011 por el reportero gráfico Silva Junior, de Folha, durante la cobertura de los incendios ocurridos en septiembre de ese año, en Ribeirão Preto, São Paulo.La foto de un conejo con severas quemaduras figura en varias publicaciones como una de las víctimas de los incendios en la Amazonia, pero el animal fue retratado cuando huía de las llamas en Woolsey, California, en noviembre de 2018.Otra imagen que fue muy compartida muestra un incendio en la noche (arriba a la derecha).Esta foto muestra una zona de la Amazonia, pero tiene 11 años. Fue tomada en agosto de 2008 por Daniel Beltrá, fotógrafo de Greenpeace, en medio del fuego que se desató en la municipalidad de Sao Felix Do Xingu, en el estado de Pará.Las fotos satelitales tomadas por el Observatorio Terrestre de la NASA son verdaderas. Las imágenes fueron registradas los días 11 y 13 de agosto de 2019.Las imágenes de la NASA reflejan la situación en los estados de Rondonia, Amazonas, Pará y Mato Grosso.El Observatorio informó que a partir del 16 de agosto de 2019, las observaciones satelitales indicaban que la actividad total de incendios en la cuenca del río Amazonas era ligeramente inferior al promedio, en comparación con lo ocurrido durante los últimos 15 años, según la Base de datos mundial de emisiones de incendios.Los incendios en la Amazonia se deben en gran parte a las quemas provocadas para deforestar un terreno, con el objetivo de convertirlo en área de pastoreo, o para limpiar áreas ya deforestadas, generalmente en la temporada seca, que debe acabar dentro de dos meses, en octubre.Según analistas, el actual descontrol se debe al fuerte aumento de la deforestación: 2.254,8 km2 en julio, casi el cuádruple del mismo mes de 2018, según el Programa de Quemas del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, de Brasil.