Estas fueron las series y películas más vistas en el 2020

México.- Si eres amante de las series y películas muy probablemente esta lista te va a encantar.



De acuerdo con expertos, estas fueron las series y películas que mexicanos disfrutaron en tiempos de pandemia.



Durante el primer mes de la cuarentena las búsquedas más recurrentes en las plataformas se centraron en 'películas tristes', siendo Milagro en la celda 7, Se busca papá y Las tres muertes de Marisela Escobedo las que destacaran en esta categoría.



Por su parte, en el mes de marzo la cocina se posicionó entre las mejores triplicando la búsqueda en los realitys Sugar Rush: Extradulce, Nailed It! México y Street Food Latinoamérica.



Asimismo, las comedias más vistas fue la serie mexicana La Casa de las Flores y las películas Ahí te encargo y El Halloween de Hubie.



Misión Rescate, Spencer confidencial, La vieja guardia, Proyecto Power y Cobra Kai fueron las que tuvieron más visualizaciones por lo amantes de la acción.



A diferencia del año pasado, los usuarios han consumido más romance con títulos como El stand de los besos 2, A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero, El principito, 100 días para enamorarnos e Intercambio de princesas 2.



Para los expertos en el tema, algunas de las mejores series del 2020 fueron:



Gambito de Dama







The Mandalorian







The Crown







Lovecraft Country







Normal People







The Outsider







Schitt´s Creek







I May Destroy You







Giri / Haji







Ugly Delicious







Sex Education







Poco Ortodoxa