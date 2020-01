Estas marcas de mermelada y cajeta ‘engañan’ a consumidores

Ciudad de México.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió sobre la existencia de algunas marcas de mermeladas y cajetas, como McCormick y La Costeña, que incumplen con requisitos en su etiquetado.



El organismo realizó un análisis a 38 marcas de este tipo de productos que se comercializan en la Ciudad de México y detectó que varias de ellas omitieron información como el contenido neto real y el valor nutricional. El estudio se realizó a través del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor y los resultados fueron presentados en la Revista del Consumidor de enero.



Mermeladas



Mermeladas de fresa de McCormick, en su presentación sin azúcar adicionada de 235 gramos, y La Costeña, de 440 gramos, no cumplen con el porcentaje de fruta declarado.



Por otra parte, a pesar de que la mermelada McCormick no alcanzó el criterio para azucares simples establecido por la Federación Mexicana de Diabetes, bajo el argumento de que sus azucares provienen directamente de la fresa, se le concedió el uso del logotipo que avala su consumo.



La Profeco también encontró que mermelada de Stevien, endulzada con stevia en su presentación de 300 gramos, no demostró la leyenda en la que asegura ser apta para el consumo de personas con diabetes.



Para el caso de las mermeladas Tasty Dbs, en su presentación sin azúcar de 355 gramos, y Biolicious, sin azúcar añadida orgánica fresa de 235 gramos, no se cumplió con el contenido neto declarado.



En el análisis también se encontró que la marca Biolicious no demostró el logotipo de “Sagarpa México Orgánico Senasica-16-006" con el que afirma ser una mermelada libre de colorantes o saborizantes.



Cajetas



Las cajeta de 360 gramos de Casa Adelita Gourmet no cumplió con el mínimo de proteína que por norma debería contener, además de estar elaborada con leche de vaca, contrario a su etiqueta en la que se señala que es de leche de cabra.



El análisis realizado se enfocó en verificar, para el caso de las mermeladas, el contenido de fruta, proteína, azúcares, grasa y sodio; para las cajetas, se comprobó la cantidad de proteína, azúcares, sodio y grasa, así como que su origen proviniera de la leche, de acuerdo a lo señalado en sus etiquetas.



En un comunicado la Profeco recordó al consumidor que estos productos son altos en azúcar, y a pesar de que algunos de ellos están reducidos en azúcar, las personas que padecen diabetes debe considerar su consumo.



Con información de Milenio.