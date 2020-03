Estas son las 3 fases de propagación de coronavirus en México

Escuchar Nota

México.- Hasta ahora, el país sigue en la fase uno o de importación del virus, es decir, los contagios que se han dado se originaron fueras de las fronteras del país.



Pero… ¿Sabes cuáles son las tres etapas de propagación de coronavirus que está considerando el Gobierno de México?



Fase 1: Importación de casos. Se trata de una etapa con números reducidos de infectados que contrajeron el virus fuera del país. No hay medidas estrictas de sanidad (como cerrar fronteras o cancelar actividades normales) salvo las indicadas para prevenir la propagación.



Fase 2: Transmisión comunitaria. Este escenario inicia cuando se empiezan a detectar contagios del virus entre personas dentro del país y que no hayan tenido necesariamente contacto con pacientes expuestos fuera de México. En esta fasesuele aumentar rápidamente el número de casos registrados y se toman medidas como suspensión de clases, implementación del trabajo a distancia o home office, cancelación de eventos masivos como conciertos y cese de actividades en espacios cerrados como cines o bares.



Fase 3: Etapa epidemiológica. Se da cuando el virus afecta a miles de personas en varias localidades. Por su urgencia, se ponen en marcha protocolos sanitarios más drásticos como la cuarentena generalizada.



Actualmente, México ha tomado medidas propias de la fase 2, sin embargo, no se han cerrado fronteras como lo han hecho otros países en esta etapa.