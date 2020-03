Estas son las empresas beneficiadas por el Covid-19

Escuchar Nota

“La agricultura y la alimentación están rindiendo a tope ante esta situación, porque hay gente preocupada, que tiene más necesidad de acopio de alimentos. También tendrá un salto importante la distribución logística, así como el comercio electrónico que tiene un despunte increíble.

“Esto, porque en una sociedad de consumo y con la gente confinada en casa hay un notable incremento de compra online”, señala a EL UNIVERSAL Mónica Melle, economista y profesora de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

“La pandemia está obligando a muchas empresas a teletrabajar, por lo que hay un sector importante y fructífero en todo lo que tiene que ver con plataformas y software para el teletrabajo y la educación online destinada a colegios y universidades.

“Se está haciendo de la necesidad virtud, con un impulso notable a la economía digital, la economía 4.0. En este campo, estamos aprendiendo a marchas forzadas”, resalta la académica de la UCM.

“Las autoridades tendrían que intervenir directamente para preservar el interés general. El Estado debe garantizar el buen funcionamiento de los mercados. La falta de intervención en las bolsas ha generado movimientos especulativos en corto que han hecho ganar mucho dinero a unos pocos.

“Todo lo que tiene que ver con patentes, fármacos y vacunas también debería regularse, porque no puede ser que se gane dinero a costa del interés general, que tiene que estar por encima del beneficio privado”, indica la profesora universitaria.

“Multiplican los precios de una manera desorbitada e imponen unas condiciones hasta ahora nunca vistas: pago por adelantado sin garantizar el plazo de la entrega de la mercancía”, reseñaba el diario La Vanguardia de Barcelona a propósito de estas prácticas abusivas.

“La ética no debería estar reñida con la economía, pero en el modelo que tenemos de capitalismo salvaje cada vez son más incompatibles. La maximización del beneficio como criterio único no debe ser el único objetivo. Es un modelo insostenible. Hay que apelar a la responsabilidad social de los empresarios, especialmente en momentos como éste”, concluye la economista ante las ganancias desmedidas que obtendrían algunas corporaciones debido a la pandemia.

“La compañía ha detectado un aumento muy fuerte en el uso de sus aplicaciones, WhatsApp en particular, en las áreas más afectadas por la pandemia. Las llamadas de audio y video se han duplicado”, reconoció el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, luego de anunciar que se trabaja para fortalecer la infraestructura y evitar el colapso de la red social en países como Italia, especialmente golpeado por el virus.

