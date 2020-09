Estas son las irregularidades que el INE le encontró a México Libre

Escuchar Nota

"Se identificó el presunto uso de instalaciones religiosas para la captación de afiliaciones, pues en 25 casos se encontró más de una afiliación captada en algún lugar de culto. Destacan los casos en la Parroquia Madre de Dios de Czestochowa (430) en el Estado de México y en la Parroquia de la Esperanza de María en la Resurrección del Señor (127) en la Ciudad de México", detalló el INE en el proyecto de resolución sobre la solicitud de México Libre como partido político.



Los partidos y quiénes desean serlo solo pueden recibir dinero privado de personas físicas identificadas.



Clip da 4 dígitos por tarjeta y no se sabe ni de qué banco es. El INE lo advirtió.



Si hubieran usado siempre transferencias bancarias no habrían tenido problema alguno. pic.twitter.com/qXnGtOjH1G — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) September 6, 2020

"En dichas instalaciones se captaron 557 afiliaciones, de las cuales el 98 por ciento fue captado en un solo día y en un horario comprendido entre las 8:00 y las 16:00 horas, explicó.



"Se detectaron aportaciones irregulares por valor de 1, 41, 687.00, el 8.18% del total", detalló el Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral México, Ciro Murayama , en su cuenta de Twitter.



De estas aportaciones no identificadas debidamente, 41 superaron el límite de los 90 UMA (Unidad de Medida y Actualización), es decir, 7 mil 604.1 pesos. Estas sumaron en total un millón 61 mil pesos.De los ingresos irregulares, 1.06 millones se hicieron través de la plataforma Clip, la cual no debe ser utilizada porque no permite conocer los datos de los aportantesDichas asambleas fueron la de Morelos distrito cuatro, con un costo promedio de 61 mil 827, donde el 61.46 por ciento del costo fue aportado por personas no identificadas.El viernes, el Consejo General del INE determinó que dicha organización no debía obtener el registro debido a que recibió aportaciones por un monto de un millón 60 mil pesos que fueron hechas mediante el dispositivo Clip, lo cual impidió identificar la identidad de los aportantes de ese dinero., ya se le había advertido a México Libre que no debía seguir recibiendo dinero a través de Clip, lo cual siguió sucediendo.El sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un triunfo para el país la decisión del Instituto Nacional Electoral de no otorgarle el registro como partido político a la organización México Libre.A lo que AMLO contestó ese día que el instituto hubiera enfrentado su "final" si concedía el registro como partido político a México Libre.Con información de El Financiero