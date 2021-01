Estas son las multas de tránsito que aumentaron de precio

Escuchar Nota

Durante esta semana, el INEGI dio a conocer el ajuste a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que sirve para calcular distintos pagos, como las multas.Este año el monto de la UMA se fijó en 89.62 pesos. Su valor es regulado por el INEGI desde 2016 (cuando tomó esta responsabilidad a raíz de la eliminación del esquema de Veces Salario Mínimo), mismo que cada año se actualiza con respecto al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).Si sospechas que tienes alguna multa, no esperes más, pues te podría salir muy caro.Consúltalo a través de internet. Para la CDMX debes ingresar a la página data.finanzas.cdmx.gob.mx, mientras que si es federal revisa el sitio sas.cns.gob.mx.Sólo tienes que capturar el número de placas de tu coche o el de la boleta de infracción para que el sistema busque en la base de datos alguna multa.No te compliques, mejor conduce adecuadamente y respeta el Reglamento de Tránsito para evitarte todo este proceso y gasto.Estacionarse en lugares prohibidos. Según el artículo 30 del código vial de la CDMX y el 155 del federal, si dejas tu auto en lugares donde no está permitido amerita una sanción de hasta 2,689 pesos en la capital del país y de 2,240 pesos en carretera.Sin placas. Si transitas en un auto que no tenga ambas placas, la calcomanía visible o la tarjeta de circulación vigente, podrán multarte con 2,689 pesos según el artículo 45 del reglamento de la CDMX y con 1,793 de acuerdo con el artículo 85 del código vial federal.Respeta los semáforos. En la CDMX si te pasas el rojo y eres sorprendido por un oficial de tránsito te sancionarán con 1,793 pesos, y si la infracción es detectada por el sistema de fotocívicas se restará un punto a la placa del auto, según el artículo 10, mientras que si es en carretera la multa es de 4,481 pesos de acuerdo con el artículo 17 del código vial federal.Van atrás. Según el artículo 39 del reglamento de tránsito de la capital del país, si llevas a un menor de 12 años en las plazas delanteras serás multado con 897 pesos. En carretera, los menores de 7 años deben ocupar los asientos posteriores del coche, de lo contrario serás multado con 2,241 pesos, de acuerdo con el artículo 84.Todos bien sujetos. Si eres sorprendido en la CDMX circulando sin utilizar el cinturón de seguridad serás multado con 897 pesos según el artículo 37 y en carretera la sanción es de 2,241 pesos, de acuerdo con el artículo 84.Todo en regla. Conducir un auto que no tenga una póliza de seguro vigente es motivo para ser multado con 3,585 pesos, de acuerdo con el artículo 46 del reglamento vial de la CDMX y el 74 bis del de carreteras.No tan rápido. Si no respetas los límites de velocidad establecidos en las vialidades de la CDMX serás multado hasta con 2,689 pesos, se te retirarán hasta 6 puntos de tu licencia y, en caso de ser captado por el sistema de fotocívicas, perderás hasta 5 puntos de la placa del auto, según el artículo 9. En carretera la multa es de 7,170 pesos según el artículo 136.No te pases. Si eres sorprendido en la CDMX circulando en contraflujo o sobre los carriles exclusivos para el transporte público, serás sancionado con 5,377 pesos y el auto terminará en el corralón, de acuerdo con el artículo 11.Sin beber. Conducir bajo los efectos del alcohol en la CDMX es sancionado con un arresto de 20 a 36 horas más la remisión del auto al corralón según el artículo 50, mientras que hacerlo en carretera la multa es de 17,924 pesos de acuerdo con el artículo 93.Protégete. Por no usar casco mientras conduces una moto en la CDMX la multa es de 1,793 pesos, según el artículo 37. En carretera es de 5,377 pesos de acuerdo con el artículo 169.Sólo los que caben. En la capital del país llevar más personas sobre la motocicleta de las que puede transportar, de acuerdo con el número de plazas, se sanciona con 897 pesos, mientras que si esto se hace en carretera la multa es de 5,377 pesos.La vista en el camino. Utilizar dispositivos que representen un distractor para la conducción (teléfonos móviles u otros aparatos y objetos) se sanciona con 3,137 pesos en la CDMX, según el artículo 38.Sin pasarse. Invadir los pasos peatonales en la CDMX se sanciona con 1,793 pesos según el artículo 10.Con información de Excélsior