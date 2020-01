Estas son las obras que serán de dominio público en 2020

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Como cada año, nuevas obras entran al dominio público universal, lo cual también es motivo de celebración.



Películas, libros, música y toda obra de arte que haya sido creada en el año 1924, es oficialmente de dominio público desde el 1 de enero de 2020, por lo que compartirla, subirla o descargarla no es en lo absoluto ilegal.



Las obras creativas se vuelven de dominio público cuando expiran los derechos de autor con los que fueron registradas.



El plazo puede variar en cada país, pero por regla general se sitúa entre los 50 o 70 años desde la muerte del autor de la obra. Además, son muchos los países que han firmado el Convenio de Berna o el Acuerdo de Aspectos de Propiedad Intelectual aplicado al Comercio que estandariza el plazo a los 50 años… no obstante algunas obras se pueden renovar hasta los 100 años a partir de la muerte del autor.



Algunas obras de dominio público son El Quijote, Romeo y Julieta, Sherlock Holmes.



De acuerdo al informe presentado por el Centro de Duke Law para el Estudio del Dominio Público y la Revisión del Dominio Público, algunas de las obras más destacadas que entran al dominio público este año:



Música

“Rhapsody in Blue,” de George Gershwin

“Fascinating Rhythm,” con música de George Gershwin, letras de Ira Gershwin

“Nobody’s Sweetheart,” con música de Billy Meyers and Elmer Schoebel, y letras de Gus Kahn y Ernie Erdman

“Lazy” by Irving Berlin

“Jealous Hearted Blues,” de Cora “Lovie” Austin

“Santa Claus Blues,” de Charley Straight y Gus Kahn



Libros

Tarzan and the Ant Men de Edgar Rice Burroughs

The Man in the Brown Suit de Agatha Christie

The Dream de H. G. Wells

Hay Fever de Noël Coward

When We Were Very Young de A. A. Milne

A Passage to India de E. M. Forster

The Magic Mountain de Thomas Mann

Billy Budd, Sailor de Herman Melville

Hotel Savoy de Joseph Roth



Películas

Sherlock Jr. de Buster Keaton

The Navigator de Buster Keaton

The Iron Horse dirigida por John Ford

Girl Shy de Harold Lloyd

Hot Water de Harold Lloyd

He Who Gets Slapped de Lon Chaney

Peter Pan (1924 version)

Captain January de Baby Peggy

America dirigida por D.W. Griffith

Greed dirigida por Erich von Stroheim

The Sea Hawk dirigida por Frank Lloyd

Waxworks dirigida por Paul Leni