Estas son las películas que Mara Wilson de Matilda ha protagonizado

Han pasado 24 años desde que la película de "" fue estrenada en cines, convirtiéndose en un entrañable clásico que conquistó a grandes y pequeños con la historia de una desdichada niña genio que vivía con una familia que la rechazaba y desarrolló el poder de mover objetos con la mente. Quien dio vida a "Matilda" fue la actriz, que también llegó a protagonizar otras películas infantiles.n, nacida en Los Ángeles, California (EE.UU.), incursionó en el mundo del cine cuando tenía tan sólo 6 años, en 1993, participando en la películacon el papel de Natalie "Nattie" Hillard."Mrs. Doubtfire", que en Hispanoamérica es conocida comoestuvo dirigida por Chris Columbus y protagonizada por el famoso actorjunto a Lisa Jakub, Sally Field, Matthew Lawrence, Pierce Brosnan, Harvey Fierstein, Scott Capurro y la propiaEl filme, basado en la novela "de Anne Fire, se convirtió en todo un éxito, lo que la llevó a ganar un Óscar y dos Globos de Oro, además de consolidar la carrera de Robin Williams y catapultar a Mara Wilson para participar en otros proyectos.Al año siguiente, con 7 años de edad,, esta última producida únicamente para televisión.Enconocida en español como "Milagro en la calle 34", Mara Wilson dio vida al personaje de Susan Walker, protagonizando el filme al lado de figuras como Richard Attenborough, Elizabeth Perkins, Dylan McDermott y J.T. Walsh.Se trata de un remake de la galardonada cinta homónima de 1947, una historia navideña en que la pequeña Susan se embarcará en una aventura junto a un viejo que asegura ser el verdadero Santa Claus.Dos años después, en 1996, ya con 8 años de edad,, en la película llamada de la misma forma., dirigida por, está basada en la novela homónima de Roald Dahl y, claro está, con Mara Wilson como la estrella principal.La película cuenta la historia de la niña Matilda, quien vive con una familia deshonesta que la rechaza por su interés por la lectura y el estudio y sólo pasan el tiempo viendo la televisión. Matilda estudia en una escuela donde una temible directora aterrorizar a los alumnos, su única aliada y modelo a seguir en ese sombrío lugar es una amable profesora que se gana el cariño de todos los pequeño.Matilda desarrolla poderes psicoquinéticos con los que es capaz de mover objetos tan sólo con la mente, y pronto aprende a utilizarlos para ayudar a sus compañeros contra la tiránica directora y resolver algunas situaciones que se le presentan con su familia.Esta película se convirtió en todo un éxito en taquilla y se ganó elogios de la crítica, al punto de que se llevó diversos premios. Mara Wilson se hizo merecedora del premio YoungStar Award por Mejor actuación de una actriz joven en una película de comedia, mientras que Danny DeVito se llevó dos galardones a Mejor director en el Cinekid Lion Audience Award y el Oulu International Children's Film Festival Starboy Award.Además, estuvo nominada a Mejor interpretación de actor en papel secundario en los Satellite Awards y Mejor actuación en un largometraje para Mara Wilson como actriz principal y Kira Spencer Hesser como actriz de reparto en los Young Artist Award.Gracias al éxito de "Matilda", Mara Wilson se consolidó como una estrella de cine infantil con apenas 8 años de edad. Cabe decir que esta película continúa siendo vista y recordada a poco más de 24 años de su estreno.En 1997, ya con 11 años de edad,, conocida en México y Latinoamérica como "Un simple deseo", una película dirigida por Michael Ritchie.Este filme cuenta la historia de Anabel, una niña de 8 años que sueña con tener un hada madrina. Una noche esto se vuelve realidad, pero por error su padre termina convertido en una estatua, por lo que Anabel tendrá que enfrentarse a la malvada bruja Claudia y su ayudante Boots para resolver los problemas.En el 2000, Mara Wilson, ya con 14 años, participa como Lily Stone en el filme "Thomas and the Magic Railroad", conocida en español como "Thomas y el Tren Mágico", una historia basada en el personaje infantil de "Thomas y sus amigos" y la saga literaria de Wilbert Awdry, "The Railway Series".Mara participa en esta historia junto a Alec Baldwin, Peter Fonda, Eddie Glen, Jared Wall, Cody McMains, Russell Means, Didi Conn, Colm Feore, entre otros. Desafortunadamente, la película no tuvo el éxito esperado y recibió numerosas criticas negativas, además de haber sido un fracaso en taquilla."Thomas and the Magic Railroad" fue la última película en la que Mara Wilson ha actuado hasta la fecha. Sin embargo, la actriz ha continuado forjando su carrera prestando su voz al personaje de Liv Amara para le serie animada "Big Hero 6: The Series" en 2018 y 2019, además de haber actuado con un papel secundario en la serie televisiva "Broad City" en 2016.