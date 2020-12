Estas son las plantas más resistentes a los cambios de temperatura

Escuchar Nota

Notarás que seguramente algunas de tus flores más preciadas comienzan a marchitarse y otras apenas recuperan su forma.Para no padecer demasiado en este tiempo decembrino con tu jardín,Prepárate para cuidar de ellas también en el invierno.Conoce a las plantas más resistentes que poseen la capacidad de adaptarse en la época de otoño e invierno, por lo que podrán enfrentarse a las bajas temperaturas sin mayor problema. Además de que no requieren más que un correcto regado y la cantidad apropiada de fertilizantes o nutrientes extra.Prepara tu espíritu más “natural” para darle un nuevo aire a tu jardín en esta temporada decembrina, pues por delante tenemos algunos meses más de los que se espera habrá bajas temperaturas que afectarán al follaje de tus plantas más preciadas, así que toma nota.es una de las plantas más resistentes al frío, su floración ocurre en casi todas las estaciones del año, por lo que es una excelente opción para darle un poco de color a tu jardín en la época decembrina; solo debes darle buen abono, zonas de semisombra y humedad adecuada.que aunque resiste las temperaturas frías, no debe ser expuesto a las heladas. Su riego debe ser moderado, se debe podar con regularidad y no inundarse demasiado. Si te gustan las enredaderas, una muy idónea es la hiedra, pues de adapta bien a todo tipo de clima.también es muy resistente al frío, aunque eso sí, necesita que sea regada de forma regular con mucha luz solar de por medio. Su esplendor llega en invierno, cuando saca todos sus colores más vistosos.también es otra alternativa ya que es un arbusto frondoso fácil de cuidar que resiste temperaturas bajo cero.que se usa principalmente como planta colgante, se adapta bien a las diversas condiciones climáticas; solo debe tener luz solar directa.son otras plantas que te ayudarán a darle un aire mucho más vivo a tus espacios sin tener que esforzarte demasiado.Información de Radio Fórmula