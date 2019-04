Estas son las playas más sucias del país

México tiene 17 entidades costeras con diferentes destinos turísticos de playa y para nadie es un secreto que hay aguas más sucias que otras, lo que podría significar un problema sanitario.Para determinar si una playa pone en riesgo a sus visitantes, el gobierno federal, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), realiza un estudio de aptitud para uso recreativo de las playas del país antes de cada periodo vacacional.Durante el estudio para Semana Santa de este año, la Cofepris levantó mil 600 muestras del agua de 269 playas de las entidades costeras entre marzo y abril para determinar la cantidad de enterococos contenidos en 100 milílitros de agua (NMP/100 ml), entre los cuales destaca la enterococcus faecalis, una bacteria que se desprende de las heces fecales de animales y seres humanos.Si el agua de una playa arroja más de 200 enterococos por cada 100 milílitos, entonces no es apta para el uso recreativo ya que supondría un peligro sanitario.En un comunicado, la Cofepris explicó que Playa Sayulita, en Nayarit, es la más contaminada del país y señaló que los resultados en la zona no están disponibles debido a que se mantiene una vigilancia permanente en el lugar.Estas son las 10 playas más contaminadas de México:1 .- Playa Suave, Acapulco, Guerrero, 191 NMP/100 ml2.- Playa Hornos, Acapulco, Guerrero, 183 NMP/100 ml3.- Playa Puerto Angelito, Puerto Vallarta, Oaxaca, 167 NMP/100 ml4.- Playa Principal, Puerto Escondido, Oaxaca, 158 NMP/100 ml5.- Playa Antón Lizardo, Veracruz, 157 NMP/100 ml6.- Playa Santiago, Armería, Colima, 100 NMP/100 ml7.- Playa Norte, Isla Mujeres, Quintana Roo, 94 NMP/100 ml8.- Playa Centro, Isla Mujeres, Quintana Roo, 89 NMP/100 ml9.- Playa Escolleras, Tapachula, Chiapas, 78 NMP/100 ml10.- Playa El Cuyo, Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, Yucatán, 74 NMP/100 mlDe acuerdo con los datos de la Cofepris, la mayoría de las 258 playas mexicanas restantes no rebasan los 20 NMP/100 ml.Baja California: Playa Rosarito, Rosarito, 66 NMP/100 mlBaja California Sur:Playa Gran Baja, La Paz, 27 NMP/100 mlCampeche: Playa Manigua, Ciudad del Carmen, 17NMP/100 mlChiapas:Playa Escolleras, Tapachula, 78 NMP/100 mlColima: Playa Santiago, Armería, 100 NMP/100 mlGuerrero: Playa Suave, Acapulco, 191 NMP/100 mlJalisco: Playa Mismaloya, Puerto Vallarta, 51 NMP/100 mlMichoacán: Playa Las Peñas,Lázaro Cárdenas, 16 NMP/100 mlNayarit: Playa Nuevo Vallarta, I, Bahía de Banderas, 48 NMP/100 mlOaxaca: Playa Puerto Angelito, Puerto Escondido: 167 NMP/100 mlQuintana Roo: Playa Norte, Isla Mujeres, 94 NMP/100 mlSinaloa: Playa Las Glorias I, Guasave, 69 NMP/100 mlSonora: Playa del Sol, Guaymas, 54 NMP/100 mlTabasco: Playa El Bosque, Centla, 49 NMP/100 mlTamaulipas: Playa Miramar, Ciudad Madero, 13 NMP/100 mlVeracruz: Playa Antón Lizardo, Veracruz, 157 NMP/100 mlYucatán: Playa El Cuyo, Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, 74 NMP/100 mlCon información de Milenio