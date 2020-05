Estas son las razones por las que Netflix, Spotify y Uber subirán de precio

Escuchar Nota

En esta última semana ha circulado la noticia de que servicios digitales como Netflix, Spotify y Uber verán incrementados sus precios debido al gravamen del 16% que se les aplicará a partir del 1° de junio de 2020 por concepto de IVA.Pero en realidad todo ha sido incertidumbre, pues los medios que difundieron la noticia solo se limitaron a replicar las opiniones especulativas que recabó un diario mexicano.Para acabar con todas las dudas y ofrecer certeza, platicamos con fuentes gubernamentales que nos compartieron todos los pormenores que necesitan saber quienes pagan mensualmente por uno o más servicios digitales.El 8 de septiembre de 2019,(como Netflix y Spotify) forman parte de estas bajas recaudaciones, pues no enteran ese impuesto como sí lo hacen los proveedores nacionales.También fue señalado que hay una baja recaudación de impuestos relacionada con las plataformas digitales de transporte y alojamiento, así como con los centros comerciales virtuales. En otras palabras, también se verán afectados servicios como Uber, Airbnb, Amazon y Mercado Libre.La reforma a la LIVA fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2019 e. Ahí quedó asentado que los servicios digitales se gravarán con una tasa del 16% que entrará en vigor el 1° de junio de 2020.¿Qué son los servicios digitales para el Gobierno de México?Con la reforma a la LIVA, ahora se entiende por servicios digitales “La descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, juegos, incluyendo los juegos de azar, así como otros contenidos multimedia, ambientes multijugador, la obtención de tonos móviles, la visualización de noticias en línea, información sobre el tráfico, pronósticos meteorológicos y estadísticas”.En esta última semana ha circulado la noticia de que servicios digitales como Netflix, Spotify y Uber verán incrementados sus precios debido al gravamen del 16% que se les aplicará a partir del 1° de junio de 2020 por concepto de IVA.Pero en realidad todo ha sido incertidumbre, pues los medios que difundieron la noticia solo se limitaron a replicar las opiniones especulativas que recabó un diario mexicano.Para acabar con todas las dudas y ofrecer certeza, platicamos con fuentes gubernamentales que nos compartieron todos los pormenores que necesitan saber quienes pagan mensualmente por uno o más servicios digitales.El 8 de septiembre de 2019, el Gobierno de México propuso una reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), en la que expuso que existe un bajo cumplimiento fiscal en relación al IVA y que los servicios digitales que no residen en el país (como Netflix y Spotify) forman parte de estas bajas recaudaciones, pues no enteran ese impuesto como sí lo hacen los proveedores nacionales., así como con los centros comerciales virtuales. En otras palabras, también se verán afectados servicios como Uber, Airbnb, Amazon y Mercado Libre.La reforma a la LIVA fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2019 e incluyó un capítulo llamado “De la prestación de servicios digitales por residentes en el extranjero sin establecimiento en México”. Ahí quedó asentado que los servicios digitales se gravarán con una tasa del 16% que entrará en vigor el 1° de junio de 2020., lo que le da carácter aplicativo. Y nuestras fuentes nos dijeron que, en efecto, a partir del 1° de junio de 2020 se gravarán con el 16%, por concepto de IVA, plataformas como Netflix, Spotify, Uber, Amazon, Airbnb, Mercado Libre y otras similares, y probablemente servicios como Xbox Live, PlayStation Plus y Steam.